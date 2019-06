Αποθεώθηκε το έργο και η σκέψη του Κώστα Τσόκλη στη Φλωρεντία της Ιταλίας, την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Anche in fine, come in principio, il Logos sarà!

Η ομιλία με τίτλο: «Εν τέλει» πάλι ο Λόγος είναι, γραμμένη στην ιταλική γλώσσα χάρη στη μακρόχρονη διαμονή του στη Ρώμη, και των πολλών εκθέσεων που έχει πραγματοποιήσει στην Ιταλία, ο Κώστας Τσόκλης, μέσα σε ένα κατανυκτικό κλίμα (που δημιουργήθηκε χάρη στο υποβλητικό χώρο της εκκλησίας Santa Verdiana στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Φλωρεντίας, την απόλυτη προσοχή των παρευρισκομένων και την επιβλητική παρουσία του καλλιτέχνη), παρουσίασε την καινούργια του θέση υπέρ του «έργου – πρόθεση» και όχι του «έργου- αντικειμένου».

Απόσπασμα από την ομιλία του:



«Μέσα στην τρικυμία των γεγονότων, καράβι σωτηρίας ανήμπορο τώρα πια η Τέχνη και ο καλλιτέχνης αυτοδίδακτος καπετάνιος, πότε ναυαγός διακεκριμένης και πότε απόκληρος μιας αυτάρκους επικαιρότητας.

Ένας σκύλος που γαβγίζει ή ένα πουλί που κελαηδάει μέσα στην οχλοβοή, πιστεύοντας, ότι θα μπορούσε η φωνή του να καλύψει τη βαβούρα του κόσμου και να της δώσει ρυθμό και νόημα. Και όσο πιο πολύ συνειδητοποιεί την αδυναμία του ή απελπίζεται και σωπαίνει για πάντα (προς ικανοποίηση των άσπονδων

φίλων του) ή εξακολουθεί να γαβγίζει ακόμα πιο δυνατά, να τραγουδάει γλυκύτερα, μέχρι να σκάσει. Μόνη του πιθανή αμοιβή, οι φευγαλέοι σχολιασμοί των άλλων για την περίπτωση του.

Σπάνια μια μαρτυρία ιστορική, όπως διακαώς ελπίζει. Κατά τα κέφια του ανοικτίρμονος Θεού».

Την ομιλία διαδέχθηκε η Performance με τίτλο: «Tsoclis, Εμείς»



Ο Κώστας Τσόκλης γράφει για την Performance:



«Σίγουρα, μέσα στο πέλαγος της ζωής και του έργου μας κολυμπάνε και συχνά πνίγονται πολλά πρόσωπα. Και παραμένουμε Εμείς στην επιφάνεια, σαν δείγματα ζωντανά αυτής της ομαδικής προσπάθειας σωτηρίας, χάνοντας όμως, σιγά σιγά την αρχική μας μορφή και παίρνοντας τη γενική μορφή του ανθρώπου, Χωρίς φύλο, χωρίς ηλικία, χωρίς πατρίδα. Μέσα στo πλαίσιo της "Ζωντανής μου Ζωγραφικής" που άρχισε το 1985 με το "Καμακωμένο Ψάρι" και συνεχίστηκε με μια σειρά ανάλογων έργων μέχρι τις πολυσύνθετες τεράστιες τραγωδίες, για να καταλήξει τελικώς στα "Δέκα σημεία όρασης" το καλοκαίρι του 2017 στην Πάφο, τώρα προτείνω τον εαυτό μου σαν ecran πάνω στο οποίο θα προβάλλονται συμβολικά κάποια πρόσωπα που (μεταξύ άλλων πολλών), συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτός ο άνθρωπος, αυτό το έργο, που λέγεται Κώστας Τσόκλης. Και αυτό, όχι τόσο για να αποδοθεί δικαιοσύνη (που και αυτό θα το επιθυμούσα), αλλά για να δημιουργηθεί ένα ακόμα έργο τέχνης και να σπρώξω τη "Ζωντανή Ζωγραφική" ως τα έσχατα όρια της.

Με αυτό το έργο, δεν διατείνομαι ότι προτείνω ένα καινούργιο λεξιλόγιο, αλλά ότι με λέξεις γνωστές, γράφω ένα ακόμη ποίημα, την ομορφιά και τη διαχρονικότητα του οποίου, δεν μπορώ να προβλέψω.»

Performance - Tsoclis, Eμείς

Την ίδια ημέρα και εγκαινιάστηκε και θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου στην Γκαλερί «Il ponte», έκθεση με έργα του Κώστα Τσόκλη από την ενότητα «Τίποτα»



Ο Κώστας Τσόκλης, γράφει για την Έκθεση



«Αυτά τα έργα, θα ήθελα να είναι σαν όταν κάποιος σε χαιρετάει με εγκαρδιότητα σε μια κοσμική συνεύρεση, κι εσύ ενώ κάτι σου λέει το πρόσωπό του δεν μπορείς να θυμηθείς από που τον ξέρεις, πού και πότε τον συνάντησες, τον είδες. Κι αυτό σου δημιουργεί μια ανησυχία, μια ταραχή, μια ενοχή θα έλεγα. Θα ήθελα δηλαδή, να σου θυμίζουν κάτι που δεν μπορείς να προσδιορίσεις.

Επιμέλεια



Bruno Corà

Βιβλιοπαρουσίαση στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

H παρουσίαση του τρίτου βιβλίου του Κώστα Τσόκλη με τίτλο «Εν τέλει», πάλι ο Λόγος είναι!» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019, στις 8μ.μ. στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.



Κώστας Τσόκλης

Εκδόσεις: Καστανιώτης

Σελίδες: 352

Τιμή: €15

ISBN: 978-960-03-6590-0