Απόπειρα βανδαλισμού της «Τζοκόντα» στο Λούβρο

Επίθεση δέχτηκε στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, την Κυριακή 29 Μαΐου, η «Τζοκόντα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Ένας επισκέπτης, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένη γυναίκα και σε αναπηρικό καροτσάκι, κάποια στιγμή πλησίασε τον πίνακα που απαθανατίζει τη Μόνα Λίζα, σηκώθηκε όρθιος και του εκσφενδόνισε μια τούρτα με σαντιγί, φωνάζοντας «για τη σωτηρία του πλανήτη!». Οι άνδρες της ασφάλειας αμέσως ακινητοποίησαν τον δράστη. Κι ενώ τον απομάκρυναν από την αίθουσα, ο άνδρας πέταξε στο πάτωμα μερικά τριαντάφυλλα.

Χάρη στην προστατευτική γυάλινη τζαμαρία που τον προστατεύει, ο πίνακας δεν υπέστη καμία ζημιά. Δεν γνωστοποιήθηκε μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο του δράστη και παραμένει άγνωστος ο λόγος της επίθεσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που η Τζοκόντα δέχεται επίθεση. Λόγω της παγκόσμιας φήμης του, ο πίνακας έγινε και άλλες φορές στο παρελθόν στόχος επιθέσεων, σε μεμονωμένες περιπτώσεις και με ελαφρές φθορές, αλλά και κλοπής μια φορά το 1911.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM