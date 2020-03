«Artists Take the Met», το πάρτι για τα 150 χρόνια του Metropolitan Museum of Art

Η 13η Απριλίου του 2020 είναι ημερομηνία ορόσημο για το Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης: συμπληρώνει 150 χρόνια. Με αφορμή τα γενέθλια, διοργανώνεται ένα μεγάλο πάρτι, θα εγκαινιαστεί έκθεση για τη διαδρομή του μουσείου, γκαλά για συγκέντρωση δωρεών, συνέδριο επιστημόνων και βεβαίως όλα θα ξεκινήσουν με κοπή πίτας (δεν έχουν ακόμη καταλήξει στη γεύση της, αλλά θα διακοσμηθεί από τη Margaret Choo, η οποία είναι φημισμένη για τις δημιουργίες της στον φούρνο).

Το πάρτι ονομάζεται «Artists Take the Met» (Καλλιτέχνες καταλαμβάνουν το Met) και σε αυτό είναι προσκεκλημένοι οι περίπου 1.000 καλλιτέχνες των οποίων έργα φιλοξενούνται στο μουσείο και είναι εν ζωή. «Καλλιτέχνες εκείνης της εποχής ήταν μεταξύ των ιδρυτών του Met, άρα αρμόζει να γιορτάσουν σύγχρονοι καλλιτέχνες» ανέφερε ο διευθυντής Επικοινωνίας του μουσείου Ken Weine (αναμένεται να εμφανιστούν περίπου 500 και κάποιοι από αυτούς θα αναλάβουν και ρόλο DJ τη βραδιά του πάρτι).

Ανήμερα, στις 13 Απριλίου, θα κοπεί η πίτα παρουσία δημοτικών και πολιτικών αρχών, θα δοθούν μουσικές συναυλίες στο Great Hall και, όταν δύσει ο ήλιος, το Empire State Building θα φωτιστεί κόκκινο, τιμώντας το Met. Επίσης θα υπάρξει ειδική σχεδίαση των βιτρινών του φημισμένου πολυκαταστήματος Bloomingdale's και η πρόσοψή του θα φωτιστεί και αυτή με κόκκινο χρώμα.

«Σε αντίθεση με τους φίλους μας στο Λούβρο στο Παρίσι και στο Πράδο στη Μαδρίτη και σε πολλά άλλα εγκυκλοπαιδικά μουσεία σε όλο τον κόσμο, που ξεκίνησαν με μια βασιλική συλλογή (έργων τέχνης), το Met ξεκίνησε με τίποτα - ούτε έργο τέχνης ούτε καν κτήριο» θύμισε ο Weine.

Τα χρόνια πέρασαν, σήμερα το Met είναι το μουσείο με το μεγαλύτερο εμβαδόν στον πλανήτη (186.000 τετραγωνικά μέτρα περίπου) και περίπου 1,5 εκατομμύρια έργα τέχνης που καλύπτουν 5.000 χρόνια ανθρώπινης ιστορίας. Τα τελευταία 12 χρόνια, η επισκεψιμότητά του έχει ανέβει από 4 εκατομμύρια σε 7 εκατομμύρια, και προσελκύει πλέον πιο νεανικό κοινό.

Τιμώντας αυτό το επίτευγμα, το μουσείο θα φιλοξενήσει ειδική έκθεση με την επωνυμία «Making the Met: 1870-2020» (30 Μαρτίου με 2 Αυγούστου), στην οποία 250 έργα θα αφηγηθούν τις στιγμές μετασχηματισμού στην ιστορία του Met. Τριήμερος εορτασμός θα γίνει από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου, με γκαλά, το οποίο θα ακολουθήσει χορός και, αργότερα, το Σαββατοκύριακο εκείνης της εβδομάδας, θα πραγματοποιηθεί επιστημονικό συνέδριο με την επωνυμία «Shifting Perspectives on Art and Museums». Τέλος, το μουσείο προσκαλεί το κοινό να μοιραστεί αναμνήσεις στο «Met Stories», μια πρωτοβουλία του σημερινού διευθυντή του Met, Max Hollein, ο οποίος πρωτοπάτησε στο μουσείο σε ηλικία μόλις οκτώ χρόνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ