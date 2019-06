Αρχίζει το 4ο Φεστιβάλ Calderone τη Δευτέρα 24/06 και διαρκεί έως την Κυριακή 30/06/2019 από τις 18.00 έως 23.00.

Το calderone (πρώην studio Μελενίκου) διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά το ετήσιο φεστιβάλ των εργαστηρίων φωτογραφίας, θεάτρου και κινηματογράφου.



Το φεστιβάλ διαρκεί μια εβδομάδα και είναι ανοιχτό για το κοινό.





Περιλαμβάνει δύο εκθέσεις φωτογραφίας (αναλογική και ψηφιακή), δύο θεατρικές παραστάσεις και προβολές ταινιών.

Εφέτος η έκθεση φωτογραφίας, έχει για πρώτη φορά και διαγωνιστικό χαρακτήρα. Θα βραβευτούν οι τρεις καλύτερες σειρές από την Fujifilm Hellas και την επιτροπή που δημιουργήθηκε για αυτό τον σκοπό και αποτελείται από:

• τον Βαγγέλη Ψαθά (Τμήμα Πωλήσεων της Fujifilm Hellas)

• τον Δρ. Μενέλαο Μελετζή (φωτογράφος, Mentor of Doctoral Thesis in the University of Arts-Faculty of Applies Arts (Belgrade - Serbia), σύμβουλος εκδόσεων της Nexus Publications)

• τον Βαγγέλη Καλαμπάκα (σκηνοθέτης, παραγωγός, διευθυντής φωτογραφίας, καθηγητής στο Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

• τον Γιάννη Μισουρίδη (φωτογράφος, κινηματογραφιστής)

• τον Γαβριήλ Κουτούλια (φωτογράφος)

• τον Θεόδωρο Στίγκα (υπεύθυνος του photologio.gr)



Η έκθεση φωτογραφίας χωρίζεται σε 2 ενότητες,

Ψηφιακό



εκθέτουν: Ειρήνη Χασαλεύρη, Υπαπαντή Παπαδογιάννη, Έλενα Γαλάνη, Σάκης Κοτσίρας, Κώστας Δούρος, Γιάννης Καραχάλιος, Ηλίας Τσάντος, Αλέξανδρος Καψαλίδης, Γιάννης Κωνστάντιος, Χρήστος Ελένης, Γιάννης Φραμπασχάλης, Ελένη Πατρινού, Χρυσάνθη Αγορή, Κατερίνα Χαμλατζή, Γιώργος Κονδύλης, Μαρίζα Γκομούζα, Νάντια Νικολοπούλου, Γιώργος Μαστροκόλιας, Βίκυ Χριστοπούλου, Μιχάλης Δημητρίου, Γιάννης Ζέρβας, Εύα Μηλιώρη, Νίκος Φουτρής, Βένια Μπάρλα, Χρυσάνθη Ανδριανοπούλου, Σοφία Παπαχρήστου, Γιώργος Σκέντζος, Βιβή Βλάχου, Τόνια Φάντη.

Αναλογικό



εκθέτουν: Ειρήνη Χασαλεύρη, Υπαπαντή Παπαδογιάννη, Έλενα Γαλάνη, Σάκης Κοτσίρας, Κώστας Δούρος, Χρυσάνθη Αγορή, Κατερίνα Χαμλατζή, Αγγελικη Σουγλέρη, Γιώργος Κοτσαρίνης, Ανδριάνα Μητράκου, Ερασμία Χουλιάρα.

Στις παραστάσεις παίζουν

Ανάθεση του Δημήτρη Δημητριάδη, ομάδα Begginers



παίζουν: Θεοδώρα Βαλομάνδρα, Παύλος Τούλιος, Νικολέτα Χαραλαμποπούλου, Ίνα Στυλιανίδη, Μαρία Γιαννουλάκη, Bαγγέλης Μαραγκουδάκης, Έφη Σαλπιγγίδου, Κατερίνα Καραντάνη.

Δούλες του Ζαν Ζενέ, ομάδα advanced

παίζουν: Έλενα Γαλάνη, Ναταλία Κουκουτού, Δήμητρα Τσαγκούρη, Αγγελική Χούμα.



Στην παρουσίαση από το τμήμα τραγουδιού παίρνουν μέρος:



Θεοδώρα Βαλομάνδρα, Παύλος Τούλιος, Μαρία Γιαννουλάκη, Κατερίνα Καραντάνη, Έλενα Γαλάνη, Αγγελική Χούμα, Ερμής Κωστόπουλος, Μαρία Τουτουντζάκη, Έφη Σαλπιγγίδου, Μιχάλης Σπυριδάκης, Νικολέτα Χαραλαμποπούλου, Ίνα Στυλιανίδη.

Από το τμήμα κινηματογράφου, θα προβληθούν οι ταινίες των Αρτεμισία Αριδάκη, Γιώργος Μαστροκόλιας, Νατάσσα Ιατροπούλου, Νίκος Χατζηγεωργιαδης, Χάρης Σαρηγιάννης, Μαρία Σαράντου, Μαρίζα Γκομούζα



Ευχαριστούμε θερμά τους τέσσερις νέους συνεργάτες, την IconNet για τις ψηφιακές εκτυπώσεις, το περιοδικό Photonet (Nexus Media), το media magazine photologio, και το περιοδικό portes magazine, που θα στηρίξουν την προσπάθειά μας.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Δευτέρα 24/06/2019 από 18.00 έως 23.00

• έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών μας στο κλιμακοστάσιο και στο φουαγιέ του χώρου, από 18.00 έως και 23.00, είσοδος ελεύθερη

• παράσταση από το τμήμα beginners του εργαστηρίου Υποκριτικής Calderone, σπουδή πάνω στην «Ανάθεση» του Δημήτρη Δημητριάδη, σε σκηνοθεσία/διδασκαλία Μαίρης Μαραγκουδάκη και χορογραφία έναρξης Δάφνης Αντωνιάδου στις 21.00 στο pocket theater, συνδρομή 5 ευρώ



Τρίτη 25/06/2019 από 18.00 έως 23.00

• έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών μας στο κλιμακοστάσιο και στο φουαγιέ του χώρου, από 18.00 έως και 23.00, είσοδος ελεύθερη

• παράσταση από το τμήμα beginners του εργαστηρίου Υποκριτικής Calderone, σπουδή πάνω στην «Ανάθεση» του Δημήτρη Δημητριάδη, σε σκηνοθεσία/διδασκαλία Μαίρης Μαραγκουδάκη και χορογραφία έναρξης Δάφνης Αντωνιάδου στις 21.00 στο pocket theater, συνδρομή 5 ευρώ



Τετάρτη 26/06/2019 από 18.00 έως 23.00

• έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών μας στο κλιμακοστάσιο και στο φουαγιέ του χώρου, από 18.00 έως και 23.00, είσοδος ελεύθερη

• παράσταση από το τμήμα advanced του εργαστηρίου Υποκριτικής Calderone, «Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ, σε σκηνοθεσία/διδασκαλία Μαίρης Μαραγκουδάκη στις 21.00 στο pocket theater, συνδρομή 5 ευρώ

Πέμπτη 27/06/2019 από 18.00 έως 23.00

• έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών μας στο κλιμακοστάσιο και στο φουαγιέ του χώρου, από 18.00 έως και 23.00, είσοδος ελεύθερη

• παράσταση από το τμήμα advanced του εργαστηρίου Υποκριτικής Calderone, «Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ, σε σκηνοθεσία/διδασκαλία Μαίρης Μαραγκουδάκη στις 21.00 στο pocket theater, συνδρομή 5 ευρώ



Παρασκευή 28/06/2019 από 18.00 έως 23.00

• έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών μας στο κλιμακοστάσιο και στο φουαγιέ του χώρου, από 18.00 έως και 23.00, είσοδος ελεύθερη

• παράσταση από το τμήμα beginners του εργαστηρίου Υποκριτικής Calderone, σπουδή πάνω στην «Ανάθεση» του Δημήτρη Δημητριάδη, σε σκηνοθεσία/διδασκαλία Μαίρης Μαραγκουδάκη και χορογραφία έναρξης Δάφνης Αντωνιάδου στις 21.00 στο pocket theater, συνδρομή 5 ευρώ



Σάββατο 29/06/2019 από 18.00 έως 23.00

• έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών μας στο κλιμακοστάσιο και στο φουαγιέ του χώρου, από 18.00 έως και 23.00, είσοδος ελεύθερη

• παράσταση από το τμήμα advanced του εργαστηρίου Υποκριτικής Calderone, «Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ, σε σκηνοθεσία/διδασκαλία Μαίρης Μαραγκουδάκη στις 21.00 στο pocket theater, συνδρομή 5 ευρώ

Κυριακή 30/06/2019 από 18.00 έως 23.00

• έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών μας στο κλιμακοστάσιο και στο φουαγιέ του χώρου, από 18.00 έως και 23.00, είσοδος ελεύθερη

• δραματοποιημένη παρουσίαση απο το τμήμα τραγουδιού σε καθοδήγηση του Νίκου Παινέζη, στις 19.00, είσοδος ελεύθερη

• Αναπλάθοντας τον χρόνο στον κινηματογράφο, Διδασκαλία: Βαγγέλης Καλαμπάκας. Μια εξερεύνηση των δυνατοτήτων της μη-γραμμικής αφήγησης στο σινεμά, συνδυάζοντας τη θεωρητική μελέτη με την πρακτική εφαρμογή σε ολοκληρωμένες ταινίες μικρού μήκους των σπουδαστών, προβολή ταινιών στις 21.00, είσοδος ελεύθερη

Calderone

Μελενίκου 31, Βοτανικός (στάση μετρό Κεραμεικός)

τηλ. 213 00 58 407, 69840 36 147, 69840 35 826

https://www.calderone.gr/

https://www.calderone.gr/4o-festival-calderone/

https://www.facebook.com/events/2442647789301576/