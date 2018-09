Ασημένιο βραβείο στον Σύλλογο «Άλμα Ζωής»

Το «Silver Award» (ασημένιο βραβείο) στην κατηγορία «Σύλλογοι Ασθενών» στα «HealthCare Business Awards 2018» απέσπασε ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης, για το πρόγραμμα «Shapes of Hope», που αφορά στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Ο σύλλογος αφιερώνει το βραβείο αυτό σε όλες τις γυναίκες που τον ενέπνευσαν για τη δημιουργία του προγράμματος. «Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε γυναίκα με μεταστατικό καρκίνο μαστού και να υπενθυμίζουμε ότι η πόρτα του Συλλόγου μας είναι ανοιχτή για κάθε γυναίκα που νοσεί» επισημαίνει το Άλμα Ζωής Νομού Θεσσαλονίκης.



Το πρόγραμμα «Shapes of Hope» καλεί κάθε γυναίκα με μεταστατικό καρκίνο του μαστού να δώσει το δικό της στίγμα και μήνυμα μέσα από τον αγώνα της με τη νόσο. Το πεδίο «Shapes of Hope» είναι ανοιχτό στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (https://almazoisthes.gr/whats-your-shape-of-hope) και διαθέσιμο για τα μηνύματα όλων των γυναικών, όπου και αν βρίσκονται. Εκείνο που πρέπει να κάνουν οι γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού είναι να επιλέξουν την περιοχή στην οποία βρίσκονται και να στείλουν το μήνυμα που επιθυμούν, μέσα από την εμπειρία τους με τη νόσο.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ