Athens Home For All: Μια διεθνής καμπάνια για την αποδοχή και τη συμπερίληψη

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, μαζί με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την Google και το Athens Pride, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διαδώσουν ένα σημαντικό μήνυμα. Ένα μήνυμα της πόλης που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και δημιουργεί τις συνθήκες ώστε όλοι να νιώθουμε ασφαλείς και ελεύθεροι να είμαστε ο εαυτός μας.



Το μήνυμα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, μέσα από μια ταινία μικρής διάρκειας που γυρίστηκε στις αθηναϊκές γειτονιές. Πρωταγωνιστές της είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, που αγαπούν χωρίς φόβο, ερωτεύονται, κάνουν οικογένειες, περπατούν ελεύθεροι στους δρόμους της πόλης και επιλέγουν φανερά να είναι ο εαυτός τους.

Δείτε το βίντεο:

Μια οικογένεια από το Κονγκό, που ζήτησε πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και κατάφερε να βρει σπίτι μέσα από ένα ανοιχτό κάλεσμα σε εθελοντές και αλληλέγγυους. Μια Αφροελληνίδα τρανς, που ζει στην Αθήνα με τον σύζυγό της. Ένα ζευγάρι γυναικών, που παντρεύτηκαν και δημιούργησαν από κοινού μια επιχείρηση εστίασης. Ένας νοσηλευτής, που το πρωί εργάζεται σε νοσοκομείο και το βράδυ μεταμορφώνεται σε Drag Queen.





Άνθρωποι με αληθινές ιστορίες συναντιούνται στους δρόμους της Αθήνας για μερικά δευτερόλεπτα, όσο κρατάει η ταινία, για να μας δείξουν πως ο ρατσισμός, η βία και ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν έχουν πια χώρο εδώ. Και δεν υπάρχει κάποιος πιο ιδανικός να μας το πει από την ίδια την πόλη μας, την Αθήνα, που μας «μιλάει» με τη φωνή της Μαρίας Ναυπλιώτου. Το βίντεο προβάλλεται για πρώτη φορά σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση.



Με αφορμή την καμπάνια Athens Home For All, δείτε την ιστορία μιας σημαίας γεμάτης χρώματα, μέσα από ένα σύντομο εκπαιδευτικό βίντεο εδώ. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση καλεί πολιτιστικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς να σηκώσουν την πολύχρωμη σημαία ψηλά στο κτήριό τους. Μια σημαία που ζυγίζει μόλις 63 γραμμάρια, κι όμως είναι βαριά για κάποιους να την σηκώσουν μόνοι τους. Την ίδια στιγμή, η σημαία γίνεται αυτοκόλλητο και μεταμορφώνει τις βιτρίνες της Αθήνας. Οι διαβάσεις γύρω από τη Στέγη αλλάζουν κι αυτές και το κτίριο φωτίζεται, μεταφέροντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης. Η πόλη της Αθήνας γεμίζει με τα χρώματα που κάνουν τον άνθρωπο, άνθρωπο. Και αυτή είναι μόνο η αρχή.





Επίσης, έως τις 13 Σεπτεμβρίου γιορτάστε τη διαφορετικότητα στο Ψηφιακό Κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση με τη sold-out παράσταση Tom in Greece (Tom à la ferme, 2011) του Michel Marc Bouchard, που παρουσιάστηκε στη Στέγη το 2019 σε σκηνοθεσία Σαράντου Γεώργιου Ζερβουλάκου.



Και το ταξίδι κατανόησης και αποδοχής συνεχίζεται στο κανάλι YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Δείτε έως τις 20 Σεπτεμβρίου απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ Draw with Me, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Βενετόπουλου και με τη συνεργασία του The Trevor Project. Μια ταινία που ακολουθεί τα βήματα του Brendon Scholl, ενός νεαρού σε μετάβαση, με μια ειδική εισαγωγή από την Jennifer Lopez, θεία του εφήβου. Η ιστορία μιλάει για τη δύναμη, την ύπαρξη της σωστής στήριξης, την αυτοέκφραση και το να βρίσκει κανείς τον δικό του δρόμο στη ζωή. Το πλήρες ντοκιμαντέρ θα ξεκινήσει την πορεία του στα φεστιβάλ του κόσμου αυτό το φθινόπωρο.