Μπλεκ, Μικρός Ήρωας και η Ελλάδα Μέσα Από τα Comics

Τρεις νέες ψηφιακές εκθέσεις εγκαινιάστηκαν τη Δευτέρα 5 Ιουλίου στο comicsmuseum.gr. Η Αναδρομική Έκθεση του Στέλιου Ανεμοδουρά, δημιουργού του Μικρού Ήρωα, και εκδότη του Μπλεκ, (μεταξύ δεκάδων άλλων τίτλων και χαρακτήρων), η Περιοδική Έκθεση “200 Χρόνια Ελλάδα Μέσα Από Τα Comics” υπό την Αιγίδα της Επιτροπής “21- 200 Χρόνια Μετά την Επανάσταση”, και μία Παιδική Έκθεση με μαθητές δημοτικού, να δημιουργούν comics για το Ολοκαύτωμα.





Παράλληλα, στο νέο περιεχόμενο, προστέθηκε και η πρώτη οπτικοακουστική παραγωγή του Ψηφιακού Μουσείου, μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη με τον βετεράνο σεναριογράφο comics, Τάσο Αποστολίδη (Οι Κωμωδίες του Αριστοφάνη) με την Αναδρομική Έκθεση του οποίου εγκαινιάσαμε το Ψηφιακό Μουσείο τον Μάιο.

Μόνιμη Αναδρομική Έκθεση Στα σχεδόν 55 χρόνια παρουσίας του στις εκδόσεις, o Στέλιος Ανεμοδουράς «έχτισε» μια μικρή αυτοκρατορία, που κυριάρχησε στον χώρο του παιδικού λαϊκού εντύπου, με περισσότερους από 100 τίτλους περιοδικών. Από τον ΜΙΚΡΟ ΗΡΩΑ και τον ΜΠΛΕΚ, μέχρι την ΚΑΤΕΡΙΝΑ και το ΖΑΓΚΟΡ, η έκθεσή μας καταγράφει αυτή την τεράστια κληρονομιά, με αγαπημένους ήρωες και χιλιάδες σελίδες που θα φέρνουν πάντα στη μνήμη μας τις όμορφες περασμένες δεκαετίες.

Περιοδική Ομαδική Έκθεση

Η έκθεσή μας διατρέχει γραμμικά την Ιστορία της Ελλάδας, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, μέχρι σήμερα, όπως αυτή αποτυπώνεται στην εγχώρια παραγωγή, παρακολουθώντας βιογραφίες επιφανών Ελλήνων, ιστορικά γεγονότα-σταθμούς, αλλά και απλές, καθημερινές στιγμές των κατοίκων της χώρας μας, μέσα στον χρόνο και τον χώρο.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της επιτροπής «21 – 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» - Περιλαμβάνει έργα των Τάσου Αποστολίδη & Μαρίας – Ηλέκτρας Ζογλοπίτου, Δημήτρη Βανέλλη & Θανάση Πέτρου, Γιώργου Γούση & Γιάννη Ράγκου, Τάσου Ζαφειριάδη & Πέτρου Χριστούλια, Πέτρου Ζερβού, Αποστόλη Ιωάννου, Γιάννη Καλαϊτζή, Δημήτρη Καμένου & Γιώργου Γούση, Θανάση Καραμπάλιου, Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου & Aldo Shabani, Δημήτρη Κερασίδη & Γιώργου Σκαμπαρδώνη, Δημήτρη Μαστώρου & Αγγελικής Δαρλάση, Παναγιώτη Πανταζή & Γιάννη Ράγκου, Θεόδωρου Παπαδόπουλου & Φώτη Παπαστεφάνου, Θανάση Πέτρου, Βασίλη Ρώτα & Κώστα Γραμματόπουλου, Δημήτρη Σαββαϊδη & Σταύρου Κιουτσιούκη, Γιώργου Τσιαμάντα & Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου, Bασίλη Χειλά & Παναγιώτη Τσαούση, Πέτρου Χριστούλια, Soloup και Nicolas Wouters & Δημήτρη Μαστώρου, από τις εκδοτικές: Ατλαντίς, Εκδόσεις Ένατη Διάσταση, Εκδόσεις Ίκαρος, Εκδόσεις Κέδρος, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Εκδόσεις Μικρός Ήρως, Εκδόσεις Πατάκη, Εκδόσεις Τόπος, Εκδόσεις Χαραμάδα, ADDART, Comicdom Press, Jemma Press, Phase Productions και Εκδόσεις Polaris.

Μόνιμη Παιδική Έκθεση

Αφού παρακολούθησαν μια παρουσίαση για το Ολοκαύτωμα και τις συνέπειές του στην Εβραϊκή Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 16 μαθητές της 6ης Δημοτικού από το 18ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, συμμετείχαν σε ένα εργαστήριο δημιουργίας μονοσελίδων comics. Τα έργα που προέκυψαν, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ψηφιακή μορφή τους, σε αυτή τη μικρή και άκρως συγκινητική έκθεση.

Μία συνεργασία του 18ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά με την Athens Comics Library, και με την υποστήριξη του Ιδρύματος TOLI – The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights.