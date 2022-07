Δελφοί: Με επιτυχία έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης Keeping Time

Η Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) και η Fidelity Art Collection εγκαινίασαν την Πέμπτη 23 Ιουνίου τη νέα τους ομαδική έκθεση στους Δελφούς με έργα από τις συλλογές τους. Τα εγκαίνια έλαβαν χώρα παρουσία καλλιτεχνών και επιμελητριών, με τις Patricia Dellorfano, Lexi Lee Sullivan (Fidelity Art Collection) και Κίκα Κυριακάκου (PCAI) να αναφέρουν σχετικά: «Η έκθεση «Keeping Time», με έργα των Carly Glovinski, Lynne Harlow και Charly Nijensohn, λειτουργεί ως ένας προβληματισμός γύρω από τον χρόνο και την υλικότητα, ενσωματώνοντας τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και των δύο συλλογών».

Το έργο της Carly Glovinski εξερευνά την αυτοσχέδια και ευρηματική διάθεση που συνδέεται με την οικιακή χειροτεχνία και τον σεβασμό προς τη φύση και την ύπαιθρο. Τα στοιχεία του χρόνου και του τόπου ενσωματώνονται στο έργο της, αντιπαραβάλλονται με τη στάθμη της θάλασσας και την εποχιακή άνθιση των λουλουδιών, ενώ σημαδεύονται από την εργασία και τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Στην έκθεση «Keeping Time» παρουσιάζει το πιο πρόσφατο έργο της, που φέρει τον τίτλο «Canning the Sunset» και δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Glovinski έλαβε το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και εκπροσωπείται από τη Morgan Lehman Gallery στη Νέα Υόρκη. Ζει και εργάζεται στο New Hampshire των ΗΠΑ.

Lynne Harlow, Delphi Lodstars, λεπτομέρεια, © PCAI

Η Lynne Harlow είναι γνωστή για τις κομψές και μελετημένες εξερευνήσεις της γύρω από το φως και τον χώρο. Δουλεύοντας με τη γλώσσα του μινιμαλισμού, δημιουργεί εντυπωσιακές συναντήσεις χρώματος και μορφής. Το έργο «Delphi Lodestars» της Harlow, που δημιουργήθηκε για την έκθεση αυτή, παραπέμπει σε φαινομενικά μαγικά αντικείμενα που συγχωνεύουν το φυσικό και το ανθρωπογενές. Η Harlow εκθέτει τακτικά στις ΗΠΑ και διεθνώς. Είναι κάτοχος πτυχίου MFA από το Hunter College και BA από το Framingham State College, και εκπροσωπείται από τις MINUS SPACE και Liliana Bloch Gallery. Ζει και εργάζεται στο Rhode Island των ΗΠΑ.

Στο έργο του Charly Nijensohn «Beyond the End» μια ομάδα ανθρώπων βρίσκεται να επιπλέει χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενωμένη και απομονωμένη, καθώς αναλογίζεται την κατάρρευση του Σύμπαντος. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο καλλιτέχνης προσκλήθηκε από το PCAI να επεξεργαστεί εκ νέου το έργο του 2007 που γυρίστηκε στο Upernavik τoυ Greenland, με μέλη της κοινότητας των Inuit. Ο Nijensohn εργάζεται πάνω στην ιδέα της αντιπαράθεσης μεταξύ της ανθρωπότητας και των φυσικών δυνάμεων του Σύμπαντος που την περιβάλλει. Εκπροσώπησε την Αργεντινή στην 50ή Μπιενάλε της Βενετίας (2003) και έχει εκθέσει, μεταξύ άλλων, στην Μπιενάλε της Σιγκαπούρης (2008), στη Whitechapel Gallery (2010) και στην BienalSure (2017).

Charly Nijensohn, Beyond the End, 2020 (still image), © PCAI

Τη βραδιά των εγκαινίων πλαισίωσε εικαστική performance από τις Vigil (Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία και Φωτεινή Σταματελοπούλου) με τίτλο «A border of dying», ενώ το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι Ορέστης Ανδρεαδάκης, Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Δάφνη Βιτάλη, επιμελήτρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Γιώργος Δελμούζος, χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δελφών, εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Φωκίδας, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι της σύγχρονης εικαστικής σκηνής.

Η έκθεση «Keeping Time» θα διαρκέσει έως τις 30 Οκτωβρίου και καθ’ όλη τη διάρκειά της θα πλαισιωθεί από ένα πρόγραμμα ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ειδικά σχεδιασμένων για παιδιά. Η έκθεση αυτή σηματοδοτεί την εναρκτήρια εκδήλωση του καλλιτεχνικού προγράμματος του PCAI στο παβιγιόν των Δελφών, ένα πρόσφατα ανακαινισμένο ιστορικό μνημείο που σχεδίασαν και κατασκεύασαν οι κορυφαίοι Έλληνες αρχιτέκτονες Δημήτρης και Πέτρος Πικιώνης κατά τη δεκαετία του 1960. Ο νέος δυναμικός χώρος του PCAI και της Polygreen με την ονομασία «π» (Pi, Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού) αποσκοπεί στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης με κύριο όχημα τη σύγχρονη τέχνη.

Άποψη της έκθεσης με τα έργα των Carly Glovinsky, Canning the Sunset και Charly Nijensohn, Beyond the End, © PCAI



Περισσότερα για τη Συλλογή Τέχνης Fidelity

Η Fidelity Investments, ένα κορυφαίο ίδρυμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με όραμα για το μέλλον, προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες σε συνεργαζόμενους πελάτες και επιχειρήσεις παγκοσμίως. Με έδρα τη Βοστόνη και δραστηριότητα μεγαλύτερη των 70 ετών η Fidelity έχει πάθος με την τέχνη και υποστηρίζει ενεργά δημιουργικές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς. Η Συλλογή Τέχνης της Fidelity ξεκίνησε επίσημα το 1980, αποτελείται από περισσότερα από 12.000 σύγχρονα έργα και είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση μιας τέχνης σύγχρονης, ζωντανής και διαρκώς εξελισσόμενης, που ανταποκρίνεται στα ζητήματα του σήμερα και στους στόχους του αύριο. Ως εκ τούτου, η Συλλογή περιλαμβάνει έργα τέχνης όλων των μέσων που υποδηλώνουν πνευματικές ανησυχίες, πειραματική διάθεση και διαθέτουν τεχνική αρτιότητα. Τα έργα της Fidelity εκτίθενται σε περισσότερα από 245 γραφεία της εταιρείας σε όλο τον κόσμο και ενεργοποιούνται μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, προωθώντας τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.



Περισσότερα για το Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI)

Ο πολιτιστικός οργανισμός PCAI ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα αναθέσεων, εκθέσεων, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, συνεδρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων. Το PCAI εκπληρώνει τους στόχους του μέσω τριών τομέων δραστηριότητας: τη συλλογή έργων τέχνης του, τα πολιτιστικά προγράμματά του και την υποστήριξη που παρέχει σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες με κοινό όραμα και ανησυχίες για το περιβάλλον. Το 2019 σχεδιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του οργανισμού από την Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, ενώ στην επιτροπή αξιολόγησής του συμμετείχαν οι Hans Ulrich Obrist, καλλιτεχνικός διευθυντής Serpentine Galleries, και Krist Gruijthuijsen, διευθυντής του KW Institute. To 2021 o οργανισμός επιλέχθηκε ως official nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambride.

Η Συλλογή Τέχνης της Fidelity και η Συλλογή του PCAI είναι αμφότερες μέλη της International Association of Corporate Collections of Contemporary Art (IACCCA).

Περισσότερες πληροφορίες: info@pcai.gr | pcai.gr