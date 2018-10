Δέσποινα Μοίρου: Σε Γιαπωνέζικη ταινία χολιγουντιανών προδιαγραφών

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στο Soho της Νέας Υόρκης και στο Τόκιο. Το «Japanese Borschut» προορίζεται για πολλά Αμερικανικά και Γιαπωνέζικα κινηματογραφικά Φεστιβάλ το 2019, και έπειτα θα προβληθεί στις αίθουσες.





















Η Δέσποινα Μοίρου ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και στο Τόκιο για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας.Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων της στα φημισμένα Comedy clubs της Νέας Υόρκης και κάνοντας Stand up, η Δέσποινα δέχτηκε την πρόταση για την ταινία «Japanese Borscht».Την στιγμή που κατέβηκε από τη σκηνή του κατάμεστου με θαυμαστές της New York Comedy Club, o σκηνοθέτης Εric Spade Rivas της πρότεινε έναν ρόλο. Αυτό ήταν το δώρο-έκπληξη του σκηνοθέτη προς αυτήν, όταν έμαθε ότι είναι στην πόλη του. Η Δέσποινα μόλις διάβασε το σενάριο είπε το Ναι, παρόλο το φορτωμένο της πρόγραμμα με πολλές Stand Up comedy εμφανίσεις .Η Δέσποινα στην ταινία «Japanese Borscht» υποδύεται μια «Ονειρική γυναίκα», μια οπτασία που ζει μόνο μέσα στο μυαλό του πρωταγωνιστή και τον καθοδηγεί, ενώ αυτός την υπακούει εκστασιασμένος. Ο ρόλος της Δέσποινας, η Ταngola, είναι η femme fatale της ταινίας που παρασύρει τον ήρωα ντυμένη με ένα burgundy φόρεμα και τη μπάσα φωνή της. Πρόκειται για μια δραματική ταινία τόσο με Αμερικάνους όσο και με Γιαπωνέζους διάσημους ηθοποιούς.Μεταξύ των ηθοποιών του καστ, εμφανίζεται και ο ενδυματολόγος της Madonna, Michael Musto σε ρόλο έκπληξη. Παίζουν οι ηθοποιοί Angel Salazar (γνωστός από το Carlitos way και το Scarface με τον Al Pacino), Wataru Nishira, Denn Vetta, James Farley, Gianluca Cammisa, Sayaka Nisijima, Katsu Suetake, Ηyunmin Jun και Koyu Ugiya. Σκηνοθέτης είναι ο Eric Spade και στη διεύθυνση φωτογραφίας ο Josh Eich.