Διαδικτυακή έκθεση των φωτογραφιών «Heavenly Bodies» του diCorcia για το Vogue

Μόνον διαδικτυακή θα είναι η έκθεση στην David Zwirner Gallery των φωτογραφιών που δημιούργησε για το περιοδικό Vogue ο φωτογράφος Philip-Lorca diCorcia με αφορμή το show «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination» που διοργάνωσε τον Μάιο του 2018 το The Costume Institute του Metropolitan Museum of Art.





Ο diCorcia σκηνοθέτησε μοντέλα με φανταχτερά φορέματα μέσα σε αυστηρά αλλά εκλεπτυσμένα περιβάλλοντα. Αναδεικνύοντας την περίτεχνη ομορφιά των ενδυμάτων, τα περιβάλλοντα έρχονται σε αντίθεση με το παπικό στυλ των ενδυμασιών και τις λευκές ως πορσελάνη τηβέννους, πάνω σε καρό πατώματα και εντός άδειων σκηνών ενός υποτιθέμενου θεατρικού έργου. Τα μοντέλα -γυναίκες- είναι στολισμένα με τα πατριαρχικά εμβλήματα και την εικονογραφία της Καθολικής Εκκλησίας, τιμώντας την ιστορία και οπτική κουλτούρα της θρησκείας αλλά, ταυτόχρονα, αμφισβητώντας τις παραδόσεις της.





Πέραν του online show, η David Zwirner Gallery -δημιούργημα του Γερμανού εμπόρου έργων τέχνης David Zwirner, με γκαλερί στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ και το Παρίσι- έχει επαναλειτουργήσει την αίθουσα τέχνης στη γαλλική πρωτεύουσα, φιλοξενώντας εκεί από τις 23 Μαΐου έκθεση φωτογραφιών του diCorcia (εννιά πρότζεκτ για το περιοδικό W την περίοδο 1997-2008, καθώς και φωτογραφίες του που παραδίδονται για πρώτη φορά σε δημόσια θέα).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ