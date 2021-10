Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Γεωπολιτικές Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μ. Ανατολή»

Δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Geopolitical evolutions in eastern Mediterranean and the broader Middle East - The role of Greece as a pillar of stability in the region» διοργανώνει το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων, την Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021.

Σκοπός της είναι να αναλυθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στην παγκόσμια γεωπολιτική όπως η πρόσφατη ανακοίνωση της συμμαχίας AUKUS μεταξύ της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, και πώς επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή μας και την Ελλάδα ειδικότερα.

Άλλα θέματα της συζήτησης θα είναι η στάση του ΝΑΤΟ, οι αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης, οι συμμαχίες μεταξύ χωρών στην περιοχή, η εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, τα προγράμματα αμυντικών εξοπλισμών κ.ά.

Η διεξαγωγή του διαλόγου θα γίνει στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά (σε δυο διαφορετικά link, ώστε οι θεατές να μπορούν να επιλέξουν την γλώσσα που προτιμούν). Η μετάδοση θα γίνει από το foreignaffairs.gr και από τα ακόλουθα links, ανάλογα με την γλώσσα.

YouTube FA HELLENIC EDITION - GR https://youtu.be/Q9x4uG0qqLY

YouTube FA INSTITUTE – GR https://youtu.be/GvXZPZXKyhk

YouTube FA HELLENIC EDITION - ENG https://youtu.be/Ru3RqZG6iEg

YouTube FA INSTITUTE – ENG https://youtu.be/iRx_v-EFG4s

Facebook FA HELLENIC EDITION - GR https://www.facebook.com/events/409251787387140

Facebook FA INSTITUTE - - GR https://www.facebook.com/events/2504041813072734

Facebook FA HELLENIC EDITION - ENG https://www.facebook.com/events/3134715770174968

Facebook FA INSTITUTE – ENG https://www.facebook.com/events/1111487429674586

Θα καταθέσουν την γνώση και τις απόψεις τους οι:

-Στρατηγός ε.α. Curtis M. Scaparrotti, πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη και SACEUR του ΝΑΤΟ,

-Δρ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, καθηγητής Νομικής, βουλευτής, πρώην Υπουργός,

-Ναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, και

-Στρατηγός ε.α. Ηλίας Λεοντάρης, πρώην Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.

Συντονίζει η δημοσιογράφος Μαριλένα Γεραντώνη.