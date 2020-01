Διανυκτέρευση, στο «Western Motel» του Έντουαρντ Χόπερ

Έως τις 23 Φεβρουαρίου, φιλοξενείται στο Virginia Museum of Fine Arts, στο Ρίτσμοντ της Πολιτείας της Βιρτζίνια, η πρώτη σε βάθος έκθεση των καταλυμάτων που έχει απεικονίσει στο έργο του ο Αμερικανός καλλιτέχνης Έντουαρντ Χόπερ. Στην έκθεση «Edward Hopper and the American Hotel» παρουσιάζονται οι απεικονίσεις από τον Χόπερ ξενοδοχείων, μοτέλ, καταλυμάτων τουριστών, οικοτροφείων και apartment hotels. Όμως, προσφέρεται παράλληλα και η δυνατότητα διανυκτέρευσης σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον διάσημο πίνακα του Χόπερ «Western Motel»!



Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του μουσείου, «μέσω της "Hopper Hotel Experience", οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διαμείνουν για μία νύχτα στο μουσείο, μέσα σε ένα δωμάτιο του οποίου πηγή έμπνευσης ήταν ο πίνακας "Western Motel". Σε διαφορετικές τιμές το καθένα, θα είναι διαθέσιμη μια ποικιλία πακέτων. Κάποια από τα πακέτα της "Hopper Hotel Experience" περιλαμβάνουν δείπνο στο εξαιρετικό εστιατόριο «Amuse» του VMFA, περιήγηση με ξεναγό τον επιμελητή της έκθεσης καθώς και τον κατάλογο της έκθεσης, αλλά και άλλες επιλογές».

Οι εικόνες σκηνικών φιλοξενίας που εκτίθενται διευρύνουν τα θέματα μοναξιάς και κατακερματισμού με τα οποία συνδέουμε την τέχνη του Χόπερ. Μας παρουσιάζουν ένα αμερικανικό τοπίο που αλλάζει και τη γοητεία που άσκησαν στους Αμερικανούς οι καινούργιες δυνατότητες ταξιδιού με αυτοκίνητο και η συνεπακόλουθη άνθηση των καταλυμάτων, all along the road. Ο ίδιος ο Χόπερ, άλλωστε, πέραν του ότι ταξίδευε συχνά, εργάστηκε τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του ως εικονογράφος περιοδικών του ξενοδοχειακού κλάδου.

Οι πίνακες, τα σχέδια, οι εκτυπώσεις και οι φωτογραφίες της έκθεσης συνοδεύονται από διαφωτιστικά ντοκουμέντα. Μετά τον γάμο, το 1924, του Χόπερ με την καλλιτέχνη Τζόζεφιν «Τζο» Νίβισον, οι δυο τους συχνά έπαιρναν τους δρόμους αναζητώντας υλικό: από το διαμέρισμά τους στη Νέα Υόρκη ή το εξοχικό τους στο Κέιπ Κοντ, διέσχιζαν τις ΗΠΑ και εισέρχοντο στο Μεξικό, με την Τζο να κρατά ημερολόγια ταξιδίων, τρία από τα οποία εκτίθενται στο VMFA. Επιπλέον, παρουσιάζονται χάρτες και καρτ ποστάλ, δίνοντας εικόνα των διαδρομών τους και των σημείων όπου κατέλυαν. Τέλος, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα μέσω διαδραστικής οθόνης να εξερευνήσουν οι ίδιοι τα μέρη που επισκέφθηκε το ζεύγος στα τρία ταξίδια του μεταξύ 1941 και 1953.

Ο επιμελητής της έκθεσης δρ. Λίο Μάζοου δεν αρκέστηκε σε αυτά. Ζευγάρωσε τη γαλήνια ερημιά των έργων ζωγραφικής του Έντουαρντ Χόπερ με έργα άλλων καλλιτεχνών οι οποίοι δεν είναι ζωγράφοι. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν τα «Huntsville, Alabama» (1970) του Ουίλιαμ Έγκλεστον, «Blue Girl on Black Bed» (1976) του Τζορτζ Σίγκαλ και «Marine, Hotel Near Airport, Richmond, Virgina» (2009) της Σούζαν Γουόρσαμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ