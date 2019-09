Διεθνές συνέδριο για το μετάξι στην Αθήνα και στο Σουφλί Έβρου

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Πανεπιστήμιο του Lund και το Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος ARTEX, οργανώνουν διεθνές συνέδριο με τίτλο "Silk in Ancient Greece and its Resonance", στο Ιταλικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (19-21/9) και το Μουσείο Μετάξης του Ιδρύματος, στο Σουφλί (22/9).



Η έρευνα για το αρχαιολογικό ύφασμα αποτελεί σήμερα δυναμικό κλάδο της αρχαιολογίας. Παρόλο που τα υφάσματα δύσκολα διατηρούνται έως τις μέρες μας, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που γνωρίζουμε ολοένα και αυξάνονται τελευταία και παράλληλα γίνεται όλο και πιο … απτός ο πλούτος των πληροφοριών που είμαστε σε θέση να αντλήσουμε από την έρευνα των υφασμάτων για την κοινωνία που τα έφτιαξε και τα χρησιμοποίησε.



Η σύγχρονη έρευνα εκμεταλλεύεται το σύνολο των διαθέσιμων πηγών και οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών με αποτέλεσμα οι γνώσεις και η κατανόησή μας για την αρχαία κλωστοϋφαντουργία να αυξάνονται συνεχώς. Η πειραματική αρχαιολογία επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση κάθε σταδίου της κατασκευής, και μας φέρνει αντιμέτωπους με τον άφθονο χρόνο που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία ακόμα και του πιο απλού υφάσματος.



Οι πιο κοινές πρώτες ύλες των υφασμάτων στην αρχαία Ελλάδα ήταν το λινάρι και το μαλλί προβάτου. Τί συμβαίνει όμως με το μετάξι, το μοναδικό αυτό υλικό από το οποίο κατασκευάζονται τα πιο εντυπωσιακά και ακριβά υφάσματα;



Ερευνητές από όλο τον κόσμο, θα συναντηθούν στην Αθήνα για να συζητήσουν και να παρουσιάσουν νέες έρευνες μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο που περιλαμβάνει την Εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα, την κλασική Αθήνα, τη Ρώμη, το Βυζάντιο, την Σκανδιναβία των Βίκινγκ και καταλήγει στη μεταβυζαντινή περίοδο. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψουν στο Σουφλί την πόλη του μεταξιού, όπου θα ξεναγηθούν στο Μουσείο Μετάξης του ΠΙΟΠ και θα παρακολουθήσουν μια σειρά από εργαστήρια βασισμένα στο μετάξι.

