Διεθνής διάκριση για τον φωτογράφο Γιάννη Βελισσαρίδη

Η προφητική έκθεση φωτογραφίας «True Lies» του Γιάννη Βελισσαρίδη που πραγματοποιήθηκε πέρυσι τον Σεπτέμβρη στην γκαλερί Art Appel Gallery στην Αθήνα, άνοιξε πρόσφατα τα φτερά της στο εξωτερικό, συμμετέχοντας με δώδεκα έργα στην ομαδική έκθεση International Photography Exhibition της Glasgow Gallery of Photography, στη Γλασκώβη.

Τα «αληθινά ψέμματα» της συλλογής είναι μια σειρά από αλληγορικά, απόκοσμα πορτρέτα με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Σοφία Πανάγου που αναδεικνύουν την αίσθηση της ακροβασίας μεταξύ αλήθειας και ψέματος, ζωής και θανάτου.

Η έκθεση διήρκεσε από τις 22 Αυγούστου ως τις 29 Αυγούστου και ενώ ήταν προσβάσιμη μόνο διαδικτυακά λόγω lockdown, την παρακολούθησαν πάνω από 10000 άτομα.

Ο Γιάννης Βελισσαρίδης μας έχει συνηθίσει με πολύ όμορφα πορτρέτα που απαρτίζουν μια πλούσια κιβωτό επώνυμων Ελλήνων και ξένω καλλιτεχνών. Με το True Lies δίνει μία εναλλακτική, αιχμηρή ματιά στην έννοια της ομορφιάς μέσα από την παράτολμη χρήση ιατρικών εργαλείων. Ακροβατεί ανάμεσα στο αληθινό και ψεύτικο με τρόπο σοκαριστικό και εντυπωσιακό.

Λίγα λόγια για τον Γιάννη Βελισσαρίδη

Ο Γιάννης Βελισσαρίδης φωτογραφίζει τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια και θεωρείται ένας από τους καλύτερους Έλληνες πορτρετίστες. Έχει φωτογραφίσει σημαντικές προσωπικότητες στο χώρο των Τεχνών (μουσική, χορός, θέατρο). Φωτογραφίες του από γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες έχουν κοσμήσει εξώφυλλα δίσκων, άρθρα στον Τύπο, καθώς και εκθέσεις φωτογραφίας.

Έχει συνεργαστεί με δημιουργούς και καλλιτεχνικούς οργανισμούς, διεθνή ΜΜΕ, μεγάλες πολυεθνικές διαφημιστικές και δισκογραφικές εταιρείες.

Από το 2012 ξεκίνησε με ενθουσιασμό την ενασχόληση του με την κινηματογράφηση και τη σκηνοθεσία σε videoclip και documentaries, μεταφέροντας την 35χρονη εμπειρία του στην κινούμενη εικόνα, με εφευρετικότητα και δημιουργικότητα.

Προσεγγίζει την τέχνη του με ευαισθησία, φαντασία, απόλυτη αφοσίωση και χαρακτηριστική αίσθηση χιούμορ. Ο φακός του εστιάζει στον άνθρωπο και η ματιά του στην καρδιά αυτού που είναι απέναντι του.

«Σήμερα γνώρισα ένα δαίμονα...» Ντίνος Δημόπουλος (σκηνοθέτης)



“One of the best portrait photographers I ever met” Renato Zanella (χορογράφος-σκηνοθέτης)



«Μαζί του κανείς...αποκτά σχέση εξάρτησης» Φιλαρέτη Κομνηνού (ηθοποιός)



«Οι Μασάι δεν σ’ αφήνουν να τους φωτογραφήσεις γιατί τους παίρνεις την ψυχή. Τον Γιάννη τον αφήνεις» Σπύρος Φωκάς (ηθοποιός)



«Σ’ ευχαριστώ γιατί ο τρόπος που βλέπεις τους ανθρώπους τους κάνει να φαίνονται πιο όμορφοι» Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (ηθοποιός)