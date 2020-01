Δύσκολος ο δρόμος για την απεξάρτηση από το αλκοόλ για τη Λούαν ντι Λεσέπς

Μήνες μετά την ολοκλήρωση θεραπείας απεξάρτησης από το αλκοόλ, η τηλεπερσόνα Λούαν ντι Λεσέπς λέει ότι συνεχίζει να πίνει περιστασιακά.



Η 54χρονη περσόνα του ριάλιτι «Real Housewives of New York» δήλωσε στο People ότι «η Πρωτοχρονιά ήταν μία περίοδος προβληματισμού», έπειτα από την περιπέτεια που είχε με τη σύλληψή της από την αστυνομία τον Δεκέμβριο του 2017 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.



«Έχω μάθει πολλά για τον εαυτό μου και είμαι σε πολύ καλό δρόμο και τελικά κάθομαι πάντα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου», είπε.



Τον Αύγουστο η Λεσέπς ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει την αποτοξίνωσή της, ευχαριστώντας τους θαυμαστές για την υποστήριξή τους με ένα χειρόγραφο σημείωμα που ανάρτησε στο Instagram. «Είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι ύστερα από έναν μακρύ και δύσκολο χρόνο… το έκανα! Νιώθω ταπεινή και ευγνώμων γι' αυτό το μάθημα ζωής και έτοιμη να βάλω το παρελθόν πίσω και να προχωρήσω τη ζωή μου», έγραψε.



Το ταξίδι της Λεσέπς, προς την αποτοξίνωση, ξεκίνησε το 2017 και τον Μάιο του περασμένου έτους κατηγορήθηκε ότι δεν ακολούθησε στα σοβαρά τη διαδικασία απεξάρτησης. Είχε παραδεχτεί στο δικαστήριο ότι μετά την παράσταση «Countess and Friends» έπινε δύο ποτήρια αλκοόλ και το δικαστήριο αποφάσισε να τεθεί υπό κράτηση. Ωστόσο λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη και ξαναμπήκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης.



«Πάντα έλεγα ότι το ταξίδι μου είναι μέρα με τη μέρα», είπε. «Κάνω πρόποση για μια ευτυχισμένη νέα χρονιά!».



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ