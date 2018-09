Δωρεά από τον Τζακ Γουάιτ για τη συντήρηση του σπιτιού της ταινίας «The Outsiders»

Ο τραγουδιστής Τζακ Γουάιτ δώρισε το ποσό των 30.000 δολαρίων για να βοηθήσει στη συντήρηση του σπιτιού, στο οποίο έγιναν γυρίσματα της ταινίας «The Outsiders» του 1983 του Φράνσις Φορντ Κόπολα.



Για το σπίτι στην πόλη Τούλσα της Οκλαχόμα στις ΗΠΑ διοργανώθηκε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, ώστε να αναμορφωθεί σε Μουσείο της ταινίας «The Outsiders», σύμφωνα με το NME.



Με τη δωρεά του Τζακ Γουάιτ επιτεύχθηκε ο στόχος των 75.000 δολαρίων, αναφέρουν δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου.



Το κτήριο αγοράστηκε το 2015 από τον Ντάνι Ο ‘Κόνορ, ιδρυτικό μέλος των House of Pain, του γκρουπ της κλασσικής επιτυχίας του 1990 «Jump Around» έναντι 15.000 ευρώ.



Η ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα βασίστηκε στο εφηβικό μυθιστόρημα της S.E. Hinton του 1967. Η ιστορία αφορά μια ομάδα εφήβων που ονομάζεται Greasers.

Από την ταινία έγιναν σούπερ σταρ αρκετοί ηθοποιοί της ομάδας «brat pack» οι πρωταγωνιστούσαν στις εφηβικές ταινίες των '80s, όπως οι Ματ Ντίλον, Ρομπ Λόου, Ραλφ Μάτσιο, Πάτρικ Σουέζι, Νταϊάν Λέιν και Τομ Κρουζ.



Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Τζακ Γουάιτ, πρώην τραγουδιστής και κιθαρίστας του ροκ ντουέτου, White Stripes από το Ντιτρόιτ, κυκλοφόρησε τρέιλερ από το νέο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Kneeling At The Anthem DC» στο οποίο παρουσιάζει άγνωστα live στιγμιότυπα από την περιοδεία του «Boarding House Reach» στην Ουάσινγκτον από τις περιπλανήσεις του στην πόλη.



Στο ντοκιμαντέρ ο Τζακ Γουάιτ δίνει μία πρόγευση του νέου του άλμπουμ, αλλά έχει συμπεριλάβει και παλαιότερες επιτυχίες του.