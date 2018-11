«Dylan by Schatzberg»: Ο Τζέρι Σάτζμπεργκ φωτογραφίζει τον Μπομπ Ντίλαν

Μια παγωμένη χειμωνιάτικη μέρα του 1966, ο φωτογράφος Τζέρι Σάτζμπεργκ και ο Μπομπ Ντίλαν πήγαν με αυτοκίνητο στην άκρη του West Side Manhattan, να τραβήξουν κάποιες φωτογραφίες για το εξώφυλλο του άλμπουμ «Blonde on Blonde».Αυτή η φωτογραφία είναι η πιο γνωστή φωτογραφία του Ντίλαν που έβγαλε ο Σάτζμπεργκ, άλλοι όπως ο Ντάνιελ Κράμερ, ο Ντον Χανστέιν, ο Έλιοτ Λάντι τον επισκίασαν ως φωτογράφοι του Ντίλαν τη δεκαετία του 1960. Ο Τζέρι Σάτζμπεργκ όμως διεκδικεί τη θέση που δικαιούται με το φωτογραφικό άλμπουμ «Dylan by Schatzberg» που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ένα άλμπουμ με θαυμάσιες -στην κυριολεξία θαυμάσιες- φωτογραφίες.Για την ημέρα της φωτογράφισης του εξωφύλλου του «Blonde on Blonde», ο Σάτζμπεργκ θυμάται ότι κατέληξαν πλησίον ενός τούβλινου κτηρίου, ακριβώς σε μια κάθετο της West Side Highway. Θυμάται ότι τραβούσε για μισή ώρα περίπου έως ότου τα παγωμένα του χέρια άρχισαν να τρέμουν και οι φωτογραφίες ήταν φλου. «Τραβήξαμε πολλές νεταρισμένες εκείνη τη μέρα» λέει ο 91χρονος, σήμερα, Σάτζμπεργκ. «Ενθουσιάστηκα που διάλεξε μια φλου για το εξώφυλλο. Αν είχα κάνει εγώ την τελική επιλογή, δεν νομίζω ότι θα έστελνα αυτήν τη φωτογραφία γιατί δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο έξυπνοι αυτοί στη δισκογραφική εταιρεία».Το φωτογραφικό άλμπουμ «Dylan by Schatzberg» πάει πέρα από τη φωτογράφιση για το εξώφυλλο του «Blonde on Blonde». Καλύπτει τα πάντα από τις ηχογραφήσεις στο στούντιο για το «Highway 61 Revisited» έως τις πρώτες εμφανίσεις του Ντίλαν με ηλεκτρική κιθάρα σε κονσέρτα. Είναι ένα «must own it» για τους θαυμαστές του τραγουδιστή/τραγουδοποιού (και κατόχου Νόμπελ Λογοτεχνίας).