Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Εγκαίνια ατομικών εκθέσεων

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εγκαινιάζει σήμερα ( 28/1) τον κύκλο των χειμερινών ατομικών του εκθέσεων, με κεντρικό άξονα τη μεγάλη ομαδική έκθεση «Modern Love. Η αγάπη στα χρόνια της Ψυχρής Οικειότητας», η οποία εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2022, σε επιμέλεια της διευθύντριας του ΕΜΣΤ Κατερίνας Γρέγου. Στο επίκεντρο των καλλιτεχνών είναι η επίδραση που ασκεί το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σύγχρονη οικονομία της τεχνολογίας στις σχέσεις και τη σύγχρονη ζωή.

Με τις εκθέσεις του Μιχαήλ Καρίκη, της Ελένης Μπαγάκη, της Έρικας Σκούρτη, της Hannah Toticki, του Melanie Bonajo και την in situ ζωγραφική εγκατάσταση του Dan Perjovschi, υφαίνεται μια εκθεσιακή διαδρομή που εκτείνεται σε όλο το μουσείο, με κεντρικό άξονα τη μεγάλη ομαδική έκθεση «Modern Love. Η αγάπη στα χρόνια της Ψυχρής Οικειότητας».

Ξεκινώντας από το ισόγειο του μουσείου, η Δανή καλλιτέχνιδα Hannah Toticki, υπό τον τίτλο «Τα πάντα, παντού διαρκώς» εξετάζει τη συναισθηματική αρχιτεκτονική που δημιουργούν τα εργασιακά περιβάλλοντα στις δυτικές κοινωνίες, τις επιπτώσεις της εξουθένωσης στην καθημερινότητα, την εξάρτηση από την εργασία και την εργασιακή ζωή ως μορφές μιας ενδεχόμενης κοσμικής θρησκείας, και τον προβληματικό ρόλο της αϋπνίας σε μια κοινωνία που παλεύει για παραγωγικότητα, επιτάχυνση και ανάπτυξη. Στo πλαίσιo των εγκαινίων θα παρουσιαστεί στις 18.00 και στις 20.00 η περφόρμανς της «In Sacred Work» (Eις μίαν ιεράν εργασίαν).

Η Ελένη Μπαγάκη διαμορφώνει τη ζωγραφική της έκθεση «Something like a poem, a nude, and flowers in a vase» ως μια συνθήκη ονειρικής περιπλάνησης και παρατήρησης πάνω στην επιθυμία, τη σεξουαλικότητα, και την ερωτική αναζήτηση.

Η Έρικα Σκούρτη μετατρέπει τους θεατές σε μάρτυρες της προσωπικής της ζωής με το αυτοβιογραφικό της έργο «Όλα τα πρόσωπά σου», όπου η προσωπική βιογραφία συναντά τη συλλογικότητα, το προσωπικό συνδιαλέγεται με το πολιτικό και η πραγματικότητα με τη μυθοπλασία.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης της διασποράς Μιχαήλ Καρίκης παρουσιάζει στον τέταρτο όροφο του μουσείου έξι κομβικές βιντεο-ηχητικές εγκαταστάσεις από την καλλιτεχνική πορεία του την τελευταία δεκαετία. Στην έκθεση του, με τίτλο «Γιατί είμαστε μαζί» κοινός παρονομαστής των έργων είναι η ιδιαίτερη πολυφωνική ποιητική του Καρίκη, η οποία, μέσα από διαφορετικές αφηγήσεις και μια αίσθηση αλληλεγγύης, συνδέει ομάδες ανθρώπων που αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον.

Το Melanie Bonajo από την Ολλανδία, με το «Progress vs Regress» διερευνά την επίδραση των τεχνολογικών καινοτομιών στους πρεσβύτερους πολίτες, οι οποίοι έχουν βιώσει τις πιο ξαφνικές αλλαγές στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Ο Ρουμάνος Dan Perjovschi, γνωστός για τα γελοιογραφικά σχέδιά του που εμπνέονται από την επικαιρότητα, την πολιτική, τα κοινωνικά ζητήματα και τις σύγχρονες παθογένειες, δημιουργεί στο ΕΜΣΤ και στην πρώτη ατομική μουσειακή του έκθεση στην Ελλάδα, μια καινούρια, μεγάλης κλίμακας τοιχογραφία, σχεδόν 30 μέτρων, απευθείας στον μεγαλύτερο τοίχο του φουαγιέ του ΕΜΣΤ. Τίτλος του έργου «The Long Wall Report Σχέδιο σε τοίχο».