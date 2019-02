Έφυγε από τη ζωή η Νίκη Γουλανδρή

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε σήμερα τα ξημερώματα η ζωγράφος Νίκη Γουλανδρή. Η Νίκη Γουλανδρή ήταν Ελληνίδα ευεργέτιδα και επιτυχημένη βοτανική ζωγράφος.

Βοήθησε στην εικονογράφηση αρκετών βοτανολογικών βιβλίων, όπως τα Wild Flowers of Greece (Άγρια άνθη της Ελλάδας) από τους Κ. Γουλιμή και W.T. Stearn, και and Peonies of Greece (Παιώνιες της Ελλάδας) από τους U.T. Stearn και P.H. Davies.

Ήταν πρόεδρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Γουλανδρή. Στο παρελθόν διετέλεσε υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών(1974), Γενική Γραμματέας Υγείας (1974), επίτιμη αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (1975–80), και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για τον Πολιτισμό και την Εξέλιξη της UNESCO. Νικήτρια του βραβείου Global 500 του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών το 1990, ενώ το 1991 ονοματίστηκε «Γυναίκα της Ευρώπης» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κίνημα.

Ήταν παντρεμένη με τον Άγγελο Γουλανδρή, της γνωστής οικογενείας εφοπλιστών, με τον οποίον ίδρυσαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή το 1965.

Αφού αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, η Νίκη Γουλανδρή σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη και τη Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Φρανκφούρτης υπό την επίβλεψη των φιλοσόφων Τέοντορ Αντόρνο και Μαξ Χορκχάιμερ. Μιλά άπταιστα Γαλλικά, Γερμανικά και Αγγλικά.

Επίσης, ήταν επίτιμη διδάκτωρ φιλοσοφίας στην επιστήμη του Πανεπιστημίου της Ουψάλα στη Σουηδία.

Η ανακοίνωση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας αναγγέλλει την απώλεια της συνιδρύτριας και Προέδρου του

Νίκης Α.Γουλανδρή. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου , στις 12.00 από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στην Κηφισιά.

Το Δ.Σ. του Μουσείου συνήλθε εκτάκτως και εξέδωσε το παρακάτω

ΨΗΦΙΣΜΑ

To Δ.Σ. με την αναγγελία του θανάτου της συνιδρύτριας και Προέδρου του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Νίκης Α. Γουλανδρή, η οποία με το έργο της συνέβαλε αποφασιστικά στην δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στη χώρα μας, με βαθιά θλίψη συνήλθε εκτάκτως και απεφάσισε:

1) Να παραστεί στην κηδεία της

2) Το Μουσείο να παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας της, με μεσίστιες τις σημαίες

3) Να διατεθεί χρηματικό ποσό για να τιμήσει τη μνήμη της, ως πρωτοπόρου στην ανάδειξη και προστασία της Ελληνικής Φύσης

Κηφισιά 9 Φεβρουαρίου 2019

Το Δ.Σ. του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Σύντομο βιογραφικό όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Η Νίκη Γουλανδρή είναι γνωστή διεθνώς για τους αγώνες της για την προστασία του περιβάλλοντος. Το μήνυμά της συνδέει οικολογικούς στόχους με πολιτιστικές αξίες. Από πολύ νέα αφιέρωσε τη ζωή της στην μάθηση, στον στοχασμό και στην επιστήμη. Με την συνεχή υποστήριξη του συζύγου της Άγγελου Γουλανδρή, καλλιέργησε το ερευνητικό της πνεύμα και έμεινε αδιάφορη σε ιδεολογίες που θεωρούσε εφήμερες και απηρχαιωμένες. Πάντοτε πίστευε ότι ο κόσμος χρειάζεται νέες αξίες προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ του ανθρώπου και της κοινωνίας.

Σαν άτομα - η ίδια και ο άνδρας της Άγγελος Γουλανδρής - θεωρούνται πρωτοπόροι στη σκέψη και στην πράξη. Με την ίδρυση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή το 1964, ως κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης, τέθηκαν επί κεφαλής της μάχης για τη διάσωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της επαναφοράς του ανθρώπου σε ένα νέο κώδικα αξιών. Σήμερα το Μουσείο συμμετέχει σε προγράμματα της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών και ελληνικών οργανισμών.

Η σταδιοδρομία της επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση των πιστεύω της.

1964

Με τον σύζυγό της Άγγελο Γουλανδρή, ίδρυσαν το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Το Μουσείο αποτελεί σήμερα σημαντικό κέντρο οικολογικής έρευνας και εκπαίδευσης.

1974-1975

Υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών στην κυβέρνηση Καραμανλή με ιδιαίτερη αποστολή την μέριμνα των 200.000 προσφύγων της Κύπρου.

1975-1981

Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.

1989-1991

Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

1980- 2002

Πρόεδρος του Σωματείου "Σώστε τα Παιδιά".

1992- 1995

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών Διεθνούς Ανάπτυξης (IDCR) του Καναδά.

1992

Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπίας στην Συνδιάσκεψη του Ρίο.

1993- 1996

Μέλος της 12μελούς Διεθνούς Επιτροπής για τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη, υπό την Προεδρία του κ. Perez de Cuellar.

1996-

Πρόεδρος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

2003

Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Διάσκεψης του Johannesburg

Η Νίκη Γουλανδρή έχει λάβει πολλές διακρίσεις σε αναγνώριση του έργου της:

• Τιμητική διάκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

• Μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας του Λινναίου.

• Μέλος του τιμητικού καταλόγου των Ηνωμένων Εθνών "Global 500".

• Εξελέγη Γυναίκα της Ευρώπης 1991 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

• Επίτιμος διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωπονίας, και του Τμήματος Βιολογίας.

• Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

• Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Uppsala.

• Αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

• Επίτιμος διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Μέλος της Academia Europea

Της έχουν απονεμηθεί οι εξής τιμητικές διακρίσεις:

• Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος από την Ελληνική Πολιτεία.

• Αξιωματικός της Λεγεώνος της Τιμής της Γαλλίας.

• Σταυρός Α΄ Τάξεως του Τάγματος της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Η Νίκη Γουλανδρή είναι σήμερα Πρόεδρος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας το οποίο στα 45 χρόνια της πορείας του έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και έχει επανειλημμένως βραβευθεί. (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, Βραβείο Ωνάση). Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα έχουν επισκεφθεί τις εκθέσεις του που οργανώθηκαν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη (Βόννη, Λονδίνο, Στρασβούργο), στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αφρική. Σήμερα το Μουσείο συνεργάζεται με την ΕΕ. και άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για την προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων της Μεσογείου και ιδιαίτερα των δασών και των υγροτόπων. Η Νίκη Γουλανδρή ταξιδεύει συχνά, αποδεχόμενη προσκλήσεις από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά για ομιλίες σε διεθνή ακροατήρια.

Η Νίκη Γουλανδρή έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης, στην Πολιτειολογία και στην Φιλοσοφία με τους φιλοσόφους Horkheimer και Adorno. Μιλάει γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά.

H Νίκη Γουλανδρή έχει ασχοληθεί παράλληλα με την ζωγραφική απεικόνιση της ελληνικής χλωρίδας. Είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη βοτανική ζωγράφος. Έχει ζωγραφίσει περίπου 800 ελληνικά φυτά. Η ζωγραφική της είναι αφιερωμένη στην διάσωση της ελληνικής χλωρίδας.

Έργα της έχουν δημοσιευθεί στις ακόλουθες εκδόσεις:

• Wild Flowers of Greece, Ν. Γουλανδρή, Κ. Γουλιμή, Sir George Τaylor, με 135 ολοσέλιδες βοτανικές απεικονίσεις της.

• Παιώνιες της Ελλάδος. Ν. Γουλανδρή W.T. Stearn, Peter Davis, ταξινομική και ιστορική μελέτη του γένους Paeonia, με απεικονίσεις 12 ελληνικών παιωνιών.

Έχει επίσης ζωγραφίσει για την πορσελάνη Limoges και την Royal Copenhagen και μαντήλια σε μετάξι για τον οίκο Hermes.