Έφυγε από τη ζωή η Ντόρις Ντέι

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 97 ετών η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια Ντόρις Ντέι.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή το ίδρυμα που είχε συστήσει (Doris Day Animal Foundation). Η Ντόρις Ντέι μεσουράνησε τις δεκαετίες του ΄50 και του '60, ενώ μεταξύ των ταινιών που την έκαναν διάσημη ήταν το Pillow Talk, το Calamity Jane, το Love Me or Leave Me και το The Man Who Knew Too Much.

BREAKING: Doris Day, beloved actress and animal rights activist, died early Monday at her Calif. home at age 97, AP reports citing her foundation. https://t.co/kdrUxk2XiK pic.twitter.com/LkyeoxO3Mv — NBC News (@NBCNews) May 13, 2019