Εγκαινιάστηκε η πρώτη ατομική έκθεση του Virgil Abloh

Μεγάλη αναδρομική έκθεση της δουλειάς του σχεδιαστή Virgil Abloh εγκαινιάστηκε στο Σικάγο, συγκεντρώνοντας στον ίδιο χώρο τα πάντα: από αρχιτεκτονικές κατασκευές μέχρι αθλητικά για τη NIKE και κιλίμια με σλόγκαν για την IKEA.

Η έκθεση «Figures of Speech (Τρόποι του λέγειν)» φιλοξενείται σε ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως μουσεία σύγχρονης τέχνης, το Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) έως τις 22 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο εσωτερικό. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Μάικλ Ντάρλινγκ και τη σχεδίασαν από κοινού ο Άμπλο και ο Σαμίρ Μπάνταλ, διευθυντής του AMO, του στούντιο έρευνας και ντιζάιν του αρχιτεκτονικού γραφείου OMA. Είναι η πρώτη ατομική του Αμερικανού ντιζάινερ, ο οποίος έκανε όνομα δουλεύοντας μαζί με τον Κάνιε Γουέστ και σήμερα είναι ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου μόδας Off-White και διευθυντής δημιουργικού στις ανδρικές κολεξιόν του Louis Vuitton.



Καταλαμβάνει ολόκληρο τον τέταρτο όροφο του MCA και εξερευνά τους διαφορετικούς κόσμους στους οποίους κινείται ο Άμπλο: μόδα, ντιζάιν, μουσική, τέχνη και αρχιτεκτονική. Παντού υπάρχουν σλόγκαν, τα οποία είναι κοινός τόπος στη δουλειά του.



«Για μένα, η "Figures of Speech" είναι μια έκθεση τέχνης με ρίζες στη διαφήμιση και την προβαλλόμενη εικόνα» εξηγεί ο Βίρτζιλ Άμπλο. «Οποιαδήποτε στιγμή που μια ιδέα αποκτά σχήμα σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια -εκτύπωση φωτογραφίας, οθόνη, διαφημιστική πινακίδα ή καμβάς- γίνεται πραγματικότητα. Αυτή η έκθεση δείχνει το πώς παλεύω με αυτή την ιδέα, απελευθερωμένος από το οποιοδήποτε μέσο αναζητώντας προσωπικές και συγκεκριμένες λύσεις» προσθέτει.



«Η επισκόπηση αυτή μιας εικοσαετίας δείχνει πώς αναζητώ διαρκώς τρόπο να μετατρέψω τον εαυτό μου από καταναλωτή σε παραγωγό, πλοηγώντας σε μια ατραπό ανάμεσα στον τουρίστα και τον "πουρίστα", ανάμεσα στο κυριολεκτικό και το αλληγορικό» καταλήγει.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ