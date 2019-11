Έκθεση για μια βαθιά φιλία

Τα δεκατρία χρόνια φιλίας της Γαλλίδας φωτογράφου, Ann Ray και του Βρετανού σχεδιαστή μόδας, Alexander McQueen και τα έργα που δημιούργησαν από κοινού διερευνά η έκθεση φωτογραφίας «Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous» στο Σεντ Λούις, στο Μιζούρι των ΗΠΑ, στη νέα γκαλερί των Barrett Barrera Projects.



«Ήταν απλό. Ήταν μέρος της ζωής μου, αγαπήσαμε ο ένας τον άλλο, είχαμε rendez-vous» δήλωσε η Γαλλίδα φωτογράφος και σκηνοθέτης η οποία επέλεξε να καταγράψει τη σχεδιαστική διαδικασία και την εμπειρία από τα παρασκήνια των επιδείξεων μόδας του εκλιπόντος σχεδιαστή.





Η φιλία μεταξύ McQueen και Ray ξεκίνησε το 1996 σε συνάντηση στον οίκο Givenchy στο Παρίσι.



«Ζήτησα από τον τον Alexander McQueen να τον φωτογραφήσω για δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της συλλογής υψηλής ραπτικής. Ήμασταν και οι δύο πολύ επιφυλακτικοί, ήταν μία αμοιβαία παρατήρηση, αυτό που κάνουν οι ντροπαλοί άνθρωποι. Δεν μιλούσαμε πολύ, αλλά η σύνδεση ήταν δυνατή» ανέφερε η φωτογράφος.





Στη συνέχεια όταν η Ray μετακόμισε στο Λονδίνο συναντήθηκαν στο ατελιέ του McQueen και αποφάσισαν να συνεργαστούν. «Μου αρέσουν οι εικόνες σου, αλλά δεν έχω χρήματα. Δώσε μου τις φωτογραφίες σου, θα σου δώσω ρούχα» της είπε ο Alexander McQueen. Προέκυψε μια απλή συμφωνία στην οποία τα χρήματα, οι επιχειρηματικές αμοιβές δεν είχαν θέση.





Το πλούσιο αρχείο της Ann Ray αποτελείται από 35.000 φωτογραφίες, καρπό της φιλίας και της συνεργασίας τους. Το 2012 δημοσίευσε το βιβλίο «Love Looks Not With the Eyes» με φωτογραφίες της, οι οποίες έπεσαν στην αντίληψη της ιδιοκτήτριας της γκαλερί, Σούζαν Μπάρετ που είχε αρχίσει να συλλέγει δημιουργίες του McQueen για την προηγούμενη έκθεση αφιερωμένη στον σχεδιαστή μόδας «A Queen Within: Adorned Archetypes, Fashion and Chess».



Η έκθεση «Ann Ray & Lee McQueen_ Rendez-Vous» περιλαμβάνει φωτογραφίες της Ray, που αντανακλούν τη μοναδική σχέση της με τον McQueen την περίοδο 1997 - 2010 και ενδυμάτων McQueen που της δώρισε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.



Επιπλέον στην έκθεση περιλαμβάνονται περισσότερα από 24 δημιουργίες του McQueen από τη συλλογή των Barrett Barrera, τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή έργων του McQueen.



Με μια προτίμηση στην αναλογική φωτογραφία, η Ray έχει καταγράψει μερικές από τις πιο εικονικές και καλλιτεχνικές στιγμές κατά τη διάρκεια της καριέρας του McQueen, διατηρώντας παράλληλα την ευαισθησία και την οικειότητα.



Ατελείωτες σκέψεις και συναισθήματα έρχονται στο μυαλό της όταν συζητά για τον Mcqueen αλλά «απίστευτα ταλαντούχος, οραματιστής, σκληρά εργαζόμενος, αστείος και μεγάλη καρδιά» είναι μόνο μερικά από τα λόγια που χρησιμοποιεί για να περιγράψει το enfant terrible της μόδας.



Περίπου δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του σχεδιαστή, η έκθεση της Ray πραγματεύεται «τη φιλία, τις καλλιτεχνικές περιπέτειες, την εξερεύνηση της σχέσης της με τον MacQueen».



«Ο Lee ήταν και θα είναι πάντα στο DNA μου και στη ζωή μου» ανέφερε με αφορμή την έκθεση σημειώνοντας ότι οι νέες γενιές πρέπει επίσης να γνωρίζουν για τον Βρετανό καλλιτέχνη και σχεδιαστή μόδας. "Ο McQueen ανήκει ήδη σε μια άλλη εποχή και στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να μιλήσω για εκείνον. Οι εικόνες τα λένε όλα» υπογράμμισε.



Η έκθεση «Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous» θα φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο των Barrett Barrera Projects στο Σεντ Λούις έως τις 15 Φεβρουαρίου 2020.



