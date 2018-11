Έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φρεντερίκ Λεμπουαγιέ

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Γάλλου μαιευτήρα-διανοητή, φιλόσοφου, ποιητή, φωτογράφου και φιλέλληνα, Φρεντερίκ Λεμπουαγιέ, παρουσιάζεται ένα multi-media πανόραμα αποσπασμάτων του έργου του, καθώς και μια ομαδική εικαστική έκθεση με θέμα τη μητρότητα στον χώρο της Zivasart Gallery. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 21 Νοεμβρίου 2018 (καθημερινά 09:00-21:00).



O Φρεντερίκ Λεμπουαγιέ (1918-2017) ήταν ανθρωπιστής, στοχαστής, ένας «φιλόσοφος της αγάπης». Ήταν, επίσης, φιλέλληνας, με έμπρακτη δράση από τα χρόνια του Β' Παγκοσμίου πολέμου και μετά.



Στην Ελλάδα συνεργάστηκε επί σειρά ετών με μαίες για την προαγωγή του φυσικού τοκετού. Μετά τον θάνατό του, εκείνες συνεργάστηκαν με τη σύζυγό του Mieko Leboyer για τη δημιουργία της έκθεσης «Φρεντερίκ Λεμπουαγιέ - Η φιλοσοφία της αγάπης» όπου παρουσιάζονται για πρώτη φορά ντοκουμέντα από τη ζωή και τις ενασχολήσεις του.



Προβάλλονται, επίσης, οι ταινίες του: Naissance (1974), Shantala (1976) και Le Sacre De La Naissance (1980).



«Ο Φρεντερίκ Λεμπουαγιέ ήταν ένας στοχαστής πρωτοπόρος που με τις ιδέες του και τα γραπτά του αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζει η επιστημονική κοινότητα το μωρό» υπογραμμίζει η Γιάννα Βασιλάκη, μαία, πρόεδρος στο σωματείο Σπίτι Θηλασμού, εκ των διοργανωτών της έκθεσης. «Με τα άρθρα του, τα ποιήματά του αλλά και τις φωτογραφίες του ανοίγει έναν άλλο δρόμο στην περιγεννητική διαδικασία. Έναν δρόμο αγάπης, σεβασμού και τέχνης!».



Στα εγκαίνια της έκθεσης, την Κυριακή 18 Νοέμβρη 2018, παρευρέθηκε και η σύζυγος του Frederick Leboyer, Mieko.



«Ο Φρεντερίκ θα ήταν τόσο συγκινημένος αν ήταν εδώ μαζί μας σήμερα...», τόνισε η Mieko Leboyer. «Ένα όνειρό του γίνεται πραγματικότητα, μία έκθεση στην οποία παρουσιάζεται η δουλειά του όχι μόνο ως γιατρού, αλλά και ως καλλιτέχνη. Έτρεφε πάθος για την Ελλάδα από τα νιάτα του και περνούσαμε όλα μας τα καλοκαίρια στην Πάτμο, περνώντας πάντα λίγο καιρό στην Αθήνα, οπότε είναι σημαντικό που η έκθεση αυτή γίνεται εδώ. Μακάρι να μην υπήρχε ακόμα τόση ανάγκη να ακουστούν οι ιδέες του, όμως δυστυχώς η επανάσταση που ξεκίνησε σχετικά με τον τοκετό, είναι σήμερα πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Ίσως θα χρειαζόταν να κηρύξουμε έναν ξεσηκωμό με τίτλο "Me too birth" που θα επέκρινε αποφασιστικά τις σημερινές πρακτικές στα μαιευτήρια!».



Την έκθεση διοργανώνουν το «Σπίτι θηλασμού Μητέρα Βρέφος Οικογένεια», το Σωματείο Ευτοκία, Ο κόσμος της Μητρότητας, ΙROIS, το Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας, ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητα.



Ποιος ήταν ο Φρεντερίκ Λεμπουαγιέ



Ο Φρεντερίκ Λεμπουαγιέ γεννήθηκε στο Παρίσι την 1η Νοεμβρίου 1918. Μετά από τη συνήθη εκπαίδευση της εποχής του σπούδασε ιατρική στο Παρίσι, όπου έκανε και την ειδικότητά του. Συνέχισε με πανεπιστημιακή καριέρα στη χειρουργική και στη μαιευτική. Συν τω χρόνω όμως στράφηκε στον ιδιωτικό τομέα και άνοιξε την κλινική Clinique De l'Ile de France, όπου γεννήθηκαν πάνω από 10.000 μωρά. Στη διάρκεια αυτών των ετών ταξίδευε συχνά στην Ινδία. Εκεί συνάντησε έναν άνθρωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική του εξέλιξη. Επηρεασμένος από τον Σουάμι Πρατζνανπάντ (Swami Prajnanpad), ο Λεμπουαγιέ έφτασε να αμφισβητήσει τον τρόπο ζωής του και κυρίως τη δεοντολογία και τις πρακτικές του επαγγέλματός του, με αποτέλεσμα τα τελευταία 1.000 μωρά που γεννήθηκαν στην κλινική του να αντιμετωπιστούν με μια τελείως διαφορετική προσέγγιση τοκετού.



Το 1974 εκδίδει το βιβλίο Pour une naissance sans Violence από τις εκδόσεις Le Seuil (Για μια γέννηση χωρίς βία). Αυτό το επαναστατικό βιβλίο διαδόθηκε και μεταφράστηκε ευρέως, δημιουργώντας έντονη αίσθηση στον ιατρικό κόσμο όσον αφορά τον επαναπροσδιορισμό των νοσοκομειακών πρακτικών αμέσως μετά τη γέννηση, και ξεκίνησε μία έντονη συζήτηση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το βασικό του μήνυμα είναι ότι πρέπει να καλωσορίζουμε το νεογνό με σεβασμό, ηρεμία, φροντίδα και τρυφερότητα. Μετά την έκδοση του βιβλίου αποφάσισε να τερματίσει την επαγγελματική του ενασχόληση με την ιατρική και τη μαιευτική για να αφιερωθεί αποκλειστικά στη συγγραφή, στη φωτογράφηση και τη δημιουργία ταινιών ντοκιμαντέρ. Η πρώτη του ταινία Naissance (Γέννηση) κέρδισε το Α' βραβείο του Εθνικού Κέντρου του γαλλικού κινηματογράφου (Centre National du Cinéma Français) το 1974.



Σταδιακά το ενδιαφέρον του μετατοπίστηκε από το νεογνό στη μητέρα και εξέδωσε τα βιβλία Shantala, Cette lumière d'où vient l'enfant L' Art du Souffle, Le Sacre de la Naissance. Αργότερα ασχολήθηκε με τις μαίες με το βιβλίο Si l' enfantement m' tait cont (Σαν παραμύθι αν μου 'λέγαν πώς έρχεται ένα παιδί στον κόσμο).



Για την προετοιμασία των εγκύων, για αυτήν τη νέα προσέγγιση του τοκετού, δημιούργησε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα άσκησης επηρεασμένο από το Τάι τσι, την πρακτική Carnatic Chanting, όπως το διδάχτηκε από τη Σαβίτρι Νέρ (Savitry Nair) και μεθόδους ανάπτυξης της αναπνοής. Οι πρακτικές αυτές αποτέλεσαν επίσης μέρος της καθημερινής δικής του προσωπικής εξάσκησης. Προσέφερε μεγάλο αριθμό σχετικών σεμιναρίων στη Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Ελλάδα (ελάχιστα στη Γαλλία) σε κοινό μητέρων και μαιών αφοσιωμένων στο έργο του.



Από τα νεανικά του χρόνια είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στην αγγλική γλώσσα, τη γλώσσα του Σαίξπηρ, όπως έλεγε, κι έτσι επέλεξε να ζήσει πάνω από 15 χρόνια στο Λονδίνο. Το έτος 2000 αποσύρθηκε σε ένα μικρό ορεινό χωριό, στο Βαλέ (Valais) της Ελβετίας. Μέσα στη φυσική ομορφιά και την ηρεμία της περιοχής έβαλε τις τελευταίες πινελιές σε φωτογραφικές και ποιητικές συνθέσεις, εκδίδοντας το ποιητικό έργο Les Heures et les Jours και το Lettres à Lisa (Φυσικός τοκετός με αναπνοές και τραγούδι για μια εμπειρία γεμάτη χαρά), που είναι μια συλλογή προσωπικών αναφορών από γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τις προτάσεις του.



Μέσα σε αυτήν την ησυχία στις 25 Μαΐου 2017 ολοκλήρωσε το ιδιαίτερο και εμπνευσμένο ταξίδι του.