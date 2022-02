Έκθεση για τη ζωή και την κληρονομιά του Tupac Shakur στο Λος Άντζελες

Νέα έκθεση με επίκεντρο τον αείμνηστο ράπερ Tupac άνοιξε στην γκαλερί The Canvas στο Λος Άντζελες.



Η έκθεση, με τίτλο «Tupac Shakur: Wake Me When I'm Free», εξερευνά τη ζωή και την κληρονομιά του μουσικού ειδώλου με τη χρήση τεχνολογίας και την παρουσίαση έργων σύγχρονης τέχνης και προσωπικών αντικειμένων του καλλιτέχνη.



Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν το ευρύτερο νόημα πίσω από τον ακτιβισμό, τους στίχους και την ποίησή του Tupac καθώς διέρχονται από ένα χρονολόγιο της καριέρας του. Σημειώσεις του Shakur εκτίθενται επίσης μαζί με αρχειακό υλικό.



Η έκθεση δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του ράπερ.



Ο Tupac Shakur πέθανε το 1996 σε ηλικία 25 ετών.



Ένας χώρος της έκθεσης είναι αφιερωμένος στην μητέρα του ράπερ, Afeni Shakur, πρώην μέλος των Μαύρων Πανθήρων που ενέπνευσε το έργο του γιου της. Πέθανε το 2016.



«Να αναμένετε τον τέλειο συνδυασμό τεχνολογίας, συναισθημάτων, εκπληκτικών πτυχών της ζωής του, επανερμηνειών της τέχνης του από νέους σύγχρονους καλλιτέχνες. Απλώς ένας πραγματικά όμορφος χώρος που εξηγεί ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και τι σημαίνει για τον κόσμο σήμερα» δήλωσε ο Άρρον Σαξ παραγωγός της έκθεσης «Wake Me When I'm Free» στο CBS Los Angeles.