Έκθεση για την Αφρο-φουτουριστική μόδα της Ruth Carter

Τη σχεδιάστρια κοστουμιών Ruth Carter τη γνωρίζουμε κυρίως από τις δημιουργίες της για τις ταινίες «Do the Right Thing», «Selma» και «Black Panther». Τώρα - και ως τις 21 Σεπτεμβρίου - το SCAD FASH Museum of Fashion + Film του Savannah College of Art and Design στην Ατλάντα, στην Πολιτεία της Τζόρτζια, φιλοξενεί μια έκθεση για τη δημιουργό, η οποία το 2019 έγινε η πρώτη Μαύρη σχεδιάστρια κοστουμιών που βραβεύθηκε με το Όσκαρ για Best Costume Design.

Στην έκθεση «Ruth E. Carter: Afrofuturism in Costume Design» παρουσιάζονται περισσότερες από 60 δημιουργίες της σχεδιάστριας, μαζί με σκίτσα της και άλλα εφήμερα, αλλά και έργα του Brandon Sadler του οποίου τοιχογραφίες είδαμε στο «Black Panther».

«Ελπίζουμε ότι οι επισκέπτες μας θα φύγουν από την έκθεση με εκτίμηση της σχεδιάστριας ως μια εξαιρετική αφηγήτρια ιστοριών, η οποία τιθασεύει τη δύναμη της οπτικής επικοινωνίας για να μοιραστεί αφηγήσεις κουλτούρας, φυλής και πολιτικής» εξήγησε, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Hyperallergic, ο διευθυντής Εκθέσεων Μόδας στο SCAD, Rafael Gomes.

Για το στήσιμο της έκθεσης, η Ruth Carter συνεργάστηκε στενά με την ομάδα του SCAD FASH.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ