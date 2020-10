Έκθεση για τις Πρώτες Κυρίες των ΗΠΑ

Τη μεγαλύτερη έκθεση πορτρέτων των Πρώτων Κυριών στις ΗΠΑ θα φιλοξενήσει, από 13 Νοεμβρίου έως τις 23 Μαΐου του 2021, η National Portrait Gallery στην Ουάσινγκτον. Η έκθεση με τίτλο «Every Eye Is Upon Me: First Ladies of the United States» θα είναι το μεγαλύτερο show προσωπογραφίας Πρώτων Κυριών εκτός Λευκού Οίκου και θα καλύπτει 250 χρόνια ιστορίας, με πορτρέτα των Dolley Madison, Mary Todd Lincoln, Eleanor Roosevelt και Jacqueline Kennedy, μεταξύ άλλων.

Στα έργα που θα εκτεθούν απεικονίζονται 53 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απεβίωσαν πριν οι σύζυγοί τους αναλάβουν καθήκοντα Προέδρου της χώρας. Αλλά και άλλες, όπως συγγενείς Προέδρων στις οποίες ανατέθηκε - μερικές φορές ανεπίσημα - ο ρόλος της οικοδέσποινας του Λευκού Οίκου. Παραδείγματος χάρη, ο Thomas Jefferson ήταν χήρος όταν εξελέγη και ανέθεσε τα καθήκοντα της Πρώτης Κυρίας στην κόρη του, τη Martha Jefferson Randolph ενώ ο μοναδικός εργένης Πρόεδρος, ο James Buchanan τα ανέθεσε στην ανιψιά του, τη Harriet Lane.

Η έκθεση δανείστηκε τίτλο από φράση σε γράμμα της Julia Gardiner Tyler προς τη μητέρα της, το 1844. Σε ηλικία 24 χρόνων, παντρεύτηκε τον Πρόεδρο John Tyler (του οποίου η σύζυγος, Letitia Christian είχε αποβιώσει ενώ αυτός κατείχε το αξίωμα) και έγραψε στη μητέρα της: «Ξέρω πολύ καλά ότι όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω μου και θα συμπεριφερθώ αναλόγως».

«Τα πορτρέτα που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση οπτικοποιούν τις διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις γυναίκες, αποκαλύπτοντας γοητευτικές λεπτομέρειες για τους κόσμους μέσα στους οποίους κινούντο και τις ιστορικές στιγμές που βίωναν» υπογράμμισε η επιμελήτρια της έκθεσης, Gwendolyn DuBois Shaw.

