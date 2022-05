Έκθεση για τον Λούσιαν Φρόιντ διοργανώνεται πρώτη φορά στο Μουσείο Φρόιντ στο Λονδίνο

Η πρώτη έκθεση με έργα του Λούσιαν Φρόιντ που θα φιλοξενηθεί στην κατοικία του παππού του, Σίγκμουντ Φρόιντ, στο Λονδίνο θα περιλαμβάνει άγνωστα σχέδια και γράμματα που ρίχνουν φως στα παιδικά ενδιαφέροντα του καλλιτέχνη.

Την έκθεση «Lucian Freud: Family Matters is at the Freud Museum» μια από τις πολλές που σηματοδοτούν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Λούσιαν Φρόιντ, συνθέτουν πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, οικογενειακές φωτογραφίες, βιβλία και γράμματα. Τα εκθέματα προέρχονται από γκαλερί, ιδιωτικές συλλογές, μέλη της οικογένειας και τα αρχεία του Μουσείου Φρόιντ.

Το Μουσείο βρίσκεται στο σπίτι της οικογένειας στο Χάμπστεντ, στο βόρειο Λονδίνο, στο οποίο ο Σίγκμουντ Φρόιντ πέρασε τον τελευταίο του χρόνο μετά τη φυγή από τους Ναζί, και στο οποίο πέθανε το 1939.

Ο Λούσιαν Φρόιντ, ο οποίος έγινε ένας από τους σημαντικότερους πορτρετίστες του 20ου αιώνα, επισκεπτόταν συχνά τον παππού του στην κατοικία του.

Η έκθεση περιλαμβάνει «πολλά πρόσφατα ανακαλυφθέντα υλικά ή δημιουργίες που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά για την παιδική του ηλικία, την εφηβεία και την πρώιμη ανδρική ηλικία του» δήλωσε ο επιμελητής της, ο κριτικός τέχνης Μάρτιν Γκέιφορντ.

Μεταξύ άλλων βιβλίων, βρέθηκαν ένα για τα πορτρέτα του Χανς Χόλμπαϊν, ένα για πουλιά και ένα άλλο για τα κινούμενα σχέδια του Γερμανού εικονογράφου Βίλχελμ Μπους. Μας δίνουν μια καλύτερη εικόνα του τι είχε στο μυαλό του όταν ξεκινούσε ως καλλιτέχνης, υπογράμμισε ο επιμελητής της έκθεσης.

Ένα από τα αντικείμενα που θα εκτεθούν είναι το μοναδικό γλυπτό του Φρόιντ, το Άλογο με τρία πόδια, που δημιουργήθηκε όταν ο καλλιτέχνης ήταν έφηβος. Η ιππασία ήταν ένα από τα μεγάλα πάθη του. Τα άλογα ήταν μια από τις μεγάλες του αγάπες μέχρι το τέλος της ζωής του - αν και πιθανώς υπάρχουν περισσότεροι σκύλοι στα έργα του. Ενδιαφερόταν πολύ για τις σχέσεις μεταξύ ζώων και ανθρώπων, εξήγησε ο Μάρτιν Γκέιφορντ, όπως αναφέρει η Guardian.

Σε παραλληλισμό του έργου του παππού και του εγγονού, πορτρέτο της Λούσι, μητέρας του Λούσιαν Φρόιντ, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι θα κρεμαστεί πάνω από τον καναπέ, στον οποίο ξάπλωναν οι ασθενείς του Σίγκμουντ Φρόιντ κατά τη διάρκεια των συνεδριών ψυχανάλυσης - που τώρα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Μουσείου.

Ο Λούσιαν Φρόιντ αγαπούσε πολύ τον παππού του, ανέφερε ο Γκέιφορντ. «Έλεγε ότι η σχέση του με τον παππού του ήταν πολύ απλή. Ήταν η σχέση των άλλων με τον παππού του που δημιουργούσε περιπλοκές ή σύγχυση. Αλλά εξέφραζε επίσης παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για την ψυχανάλυση» σημείωσε.

Η έκθεση έργων του Λούσιαν Φρόιντ στο Μουσείο Φρόιντ στο Λονδίνο θα διαρκέσει από τις 6 Ιουλίου έως τις 29 Ιανουαρίου.