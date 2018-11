Έκθεση για τον Μάικλ Τζάκσον στο Παρίσι

Ένα πορτρέτο του Μάικλ Τζάκσον ως βασιλιάς Φίλιππος ο Β΄ της Ισπανίας και μια εκτύπωση με την υπογραφή του Άντι Γουόρχολ βρίσκονται μεταξύ των έργων τέχνης που θα παρουσιαστούν σε μια έκθεση στο Παρίσι αυτήν την εβδομάδα, η οποία είναι αφιερωμένη στον εκλιπόντα αστέρα της ποπ μουσικής.

Με τίτλο «Michael Jackson: On the Wall», η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Γκραν Παλέ στη γαλλική πρωτεύουσα. Περιλαμβάνει μια σειρά πορτρέτων του Μάικλ Τζάκσον αλλά και έργα εμπνευσμένα από τον διάσημο καλλιτέχνη, μεταξύ αυτών κολάζ, βίντεο και εγκαταστάσεις.



Η έκθεση παρουσιάστηκε πρώτα στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου τον Ιούνιο.



Ο Νίκολας Κάλιναν, ο διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων, ελπίζει πως η έκθεση στο Παρίσι θα έχει την ίδια επιτυχία με εκείνη του Λονδίνου. Όπως επισήμανε, 82.500 άνθρωποι επισκέφθηκαν την έκθεση εκεί, περιλαμβανομένων διασημοτήτων όπως η Μαντόνα.



Το «Equestrian Portrait of King Philip II (Michael Jackson)» του ζωγράφου Κεχίντε Ουάιλι ήταν το τελευταίο επί παραγγελία πορτρέτο του τραγουδιστή πριν από τον θάνατό του κι απεικονίζει τον Τζάκσον με βασιλική περιβολή, να φοράει πανοπλία και να ιππεύει ένα άλογο.



Ο Μάικλ Τζάκσον, ο «βασιλιάς της ποπ» απεβίωσε σε ηλικία 50 ετών το 2009 έπειτα από υπερβολική χρήση φαρμάκων.