Έκθεση: «On the Way to Acceptance» του Νίκου Λαμπρινού

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 7:00 μ.μ., στον ιστορικό χώρο της Titanium Yiayiannos Gallery, Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 στην Αθήνα, η F.O.B art container, με την αιγίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σε συνεργασία με την Επήρεια και τον Νίκο Λαμπρινό παρουσιάζουν την ατομική εικαστική του έκθεση με τίτλο «on the way to acceptance».





Η «on the way to acceptance» αποτελεί μία παρουσίαση των νέων ζωγραφικών έργων, γλυπτών και μίας εγκατάστασης του Νίκου Λαμπρινού, ο οποίος αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης με καθηγητή τον Γιώργο Τσακίρη το 2013.



Επηρεασμένος ο καλλιτέχνης από τη γεωμετρική αφαίρεση, η οποία συνδέεται με εποχές δύσκολες πολιτικά και κοινωνικά, εκφράζει καλύτερα τις δυσκολίες αυτές του σήμερα μέσα από μία αυστηρότητα και αιχμηρότητα των αναπαριστούμενων σχημάτων. Έτσι η γεωμετρία, έρχεται στη σημερινή εποχή, ως μία σύγχρονη γλώσσα.



«Παίζει» με τα κενά, με τους παραδομένους όρους της ζωγραφικής, τα θερμά και τα ψυχρά, προσθέτει κομμάτια από την ιστορία τέχνης και δημιουργεί ένα συνονθύλευμα, έναν κόσμο σαν αυτόν που ζούμε τώρα.



Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα

Ώρες και μέρες λειτουργίας:

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, 19.00-23.00

Παρασκευή 14.00-23.00

Σάββατο 14.00-23.00

Κυριακή 14.00-23.00