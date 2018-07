Έκθεση στη Φλωρεντία αφηγείται την ιστορία που συνδέει τη μόδα και το ποδόσφαιρο

«Οι οπαδοί της μόδας και του ποδοσφαίρου είναι φυλές. Είναι φυλές με φανατικά αισθήματα». Έτσι, απλά και σύντομα, ο Λάπο Τσάνκι, γενικός γραμματέας του Ιδρύματος Pitti Immagine Discovery συνοψίζει τη βασική ιδέα και τον τίτλο της έκθεσης, «Fanatic Feelings - Fashion Plays Football» (Φανατικά Αισθήματα - Η Μόδα Παίζει Ποδόσφαιρο) που παρουσιάζεται στη Φλωρεντία.Ο συνεπιμηλητής της έκθεσης, Μάρκους Έμπνερ, ιδρυτής του γερμανικού περιοδικού μόδας Achtung Mode προσθέτει:«Η μόδα έχει στοιχεία φανατισμού, ενώ το ποδόσφαιρο είναι φανατικό κάθε σεζόν. Οι οπαδοί ακολουθούν και τα δύο, τις επιδείξεις μόδας και τους αγώνες, φανατικά».Η Φλωρεντία έχει μακρά παράδοση στο ποδόσφαιρο και στη μόδα. Από τον 16ο αιώνα το Calcio Storico Fiorentino (ένα παιχνίδι που έχει πιο κοντινή συγγένεια με το ράγκμπι όσον αφορά τη βία και τους κανόνες του σε σχέση με το σημερινό ποδόσφαιρο), παιζόταν στις πλατείες της Φλωρεντίας κάθε Ιούνιο, ενώ η πρώτη επίδειξη μόδας Made in Italy πραγματοποιήθηκε στη Sala Bianca, μέσα στο Μέγαρο Pitti, το 1951. Δύο φορές τον χρόνο, κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο, οι φυλές της μόδας κατεβαίνουν στην πόλη για το Pitti Uomo, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα ανδρικής μόδας.Η έκθεση «Fanatic Feelings» είναι πολυμεσική και πολυαισθητηριακή και φιλοξενείται στο εσωτερικό του συγκροτήματος Santa Maria Novella.Η έκθεση φωτίζει την πρωτοποριακή επίδραση που είχε το ποδόσφαιρο στον κόσμο της ανδρικής μόδας προκαλώντας τη μίξη της υψηλής ραπτικής και των αθλητικών ειδών από νωρίς.Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της εταιρικής σχέσης μεταξύ ποδοσφαίρου και μόδας είναι η σειρά ανδρικών ρούχων του 2011 που σχεδίασε ο οίκος Versace για την ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα Inter. Ο επιθετικός της Juventus, Πάουλο Ντιμπάλα ανέβηκε στην πασαρέλα φορώντας Dolce & Gabbana. Στη Βρετανία, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ένα πραγματικό είδωλο του στυλ και αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο σε διαφημιστικές καμπάνιες πολλών brand μόδας, σύμφωνα με το περιοδικό Mame.Με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018 να διεξάγεται στη Ρωσία και την αισθητική της Ανατολικής Ευρώπης να κυριαρχεί σήμερα στη σύγχρονη μόδα, η έκθεση είναι εξαιρετικά επίκαιρη.Πορτρέτα των διάσημων ποδοσφαιριστών, που σχεδιάστηκαν από τον μύθο της μόδας, Καρλ Λάγκερφελντ και τον Ιάπωνα εικονογράφο της μόδας, Hiroshi Tanabe και μία εκτενής ματιά στα πλούσια αρχεία του Sepp Football Fashion (ένα άλλο περιοδικό του Έμπνερ που συνδυάζει, μόδα και ποδόσφαιρο) συνθέτουν την έκθεση.Υπάρχουν επίσης εικόνες που χρονολογούνται από το 2002 και επιλέχθηκαν από τον σύγχρονο κριτικό τέχνης, Φραντσέσκο Μπονάμι, συνεπιμελητή της έκθεσης. Ακόμη παρουσιάζονται παίκτες όπως οι Κακά, Έντινσον Καβάνι, Ζερόμ Μπόατενγκ, Μεζούτ Εζίλ, ενώ το ξεχωριστό τμήμα Street Style προβάλλει είδωλα της μόδας και του ποδοσφαίρου, όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Νεϊμάρ και ο Φρανκ Ριμπερί εξετάζοντας τι τους αρέσει να φορούν μετά από προπόνηση ή αγώνες.Σε ειδικό χώρο φιλοξενείται το project AZZURRA, που επιμελήθηκε το περιοδικό Undici. Είναι αφιερωμένο στην ιστορία, την κομψότητα, την παράδοση και τις αξίες του ιταλικού ποδοσφαίρου με αφορμή την 120η επέτειο της Ιταλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Πρόκειται για μοναδικές εικόνες, βίντεο, συνεντεύξεις και αντικείμενα που έχουν αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της ιταλικής ομάδας ποδοσφαίρου «Gli Azzurri».Ο διευθυντής δημιουργικού του ιταλικού οίκου Roberto Cavalli, Πολ Σόριτζ σχεδίασε 11 ξεχωριστές μπάλες ποδοσφαίρου για την έκθεση, οι οποίες θα πωληθούν και τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα Together To Go ONLUS του Μιλάνο που υποστηρίζει πρόγραμμα αποκατάστασης παιδιών με βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα.«Η ανδρική μόδα διανύει μία περίοδο υπέροχου συνδυασμού υψηλής ραπτικής, αθλητικής ένδυσης και street wear. Η ιδέα της Μόδας του Ποδοσφαίρου ως έκφρασης προσωπικού στυλ θα εκδηλώνεται ολοένα και περισσότερο στο μέλλον. Γιατί λοιπόν να μην φορέσουμε την μπλούζα της αγαπημένης μας ομάδας κάτω από το σακάκι κοστουμιού; Η έκθεση φωτίζει αυτό ακριβώς το θέμα » αναφέρει ο Μάρκους Έμπνερ.Η έκθεση για τη σχέση μόδας -ποδοσφαίρου στο Santa Maria Novella στη Φλωρεντία θα διαρκέσει έως τις 22 Ιουλίου 2018.