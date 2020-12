Εκατό νέοι τόνοι δέρματος στο The Sims

Η Danielle Udogaranya, video game streamer με έδρα το Λονδίνο, γνωστή στο διαδίκτυο ως Ebonix, είναι μέρος μιας κοινότητας που ασκεί πιέσεις στους προγραμματιστές παιχνιδιών εδώ και χρόνια για να διαφοροποιήσουν τους διαθέσιμους τόνους δέρματος και τα χτενίσματα των χαρακτήρων για να αντανακλούν περισσότερο τους ανθρώπους που παίζουν.

Την περασμένη εβδομάδα παρουσίασαν 100 νέους τόνους δέρματος στο παιχνίδι The Sims 4 και επίσης βελτίωσαν τις επιλογές για στυλ μαλλιών των μαύρων.

«Είδα την ενημέρωση του παιχνιδιού για πρώτη φορά με την κοινότητά μου και συγκλονίστηκα τόσο που έκλαψα» δήλωσε η Udogaranya δήλωσε στην καναδική εκπομπή As It Happens.

«Ήταν ένα τέτοιο συναίσθημα, γιατί με πήγε πίσω στην πρώιμη εφηβεία, που έπαιζα Sim, αλλά δεν μπορούσα να φτιάξω έναν Sim που μου έμοιαζε, επειδή δεν είχα τους διαθέσιμους πόρους».

Το The Sims είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα franchise βιντεοπαιχνιδιών όλων των εποχών, με πωλήσεις 200 εκατομμυρίων αντίτυπων παγκοσμίως από τότε που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια.

Είναι παιχνίδι προσομοίωσης ζωής. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες δημιουργούν ψηφιακούς χαρακτήρες, γνωστούς ως Sims, και χτίζουν σπίτια και δημιουργούν ζωές για αυτούς - σχεδόν σαν ένα εικονικό κουκλόσπιτο.

Εκτός από 100 νέους τόνους δέρματος, το παιχνίδι εισήγαγε επίσης νέες επιλογές μακιγιάζ, τρία βασικά χτενίσματα μαύρων και μία ρύθμιση, ώστε οι παίκτες να μπορούν να προσαρμόσουν τη φωτεινότητα του επιλεγμένου τόνου δέρματος για να τον κάνουν σωστό.

Η Danielle Udogaranya παίζει το παχνίδι The Sims από τότε που κυκλοφόρησε πρώτη φορά, όταν ήταν εννέα ετών.

«Διάβαζα πολλά βιβλία και μου άρεσε η αφήγηση και οι Sims μου έδωσαν πραγματικά έναν άλλο τρόπο να εκφράσω τη δημιουργικότητά μου, ιδιαίτερα στην αφήγηση» είπε.

Αλλά οι επιλογές τόνου του δέρματος ήταν περιορισμένες, ειδικά για τους μαύρους χαρακτήρες, και δεν μπορούσε ποτέ να δημιουργήσει έναν Sim που πραγματικά έμοιαζε με αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ