Εκδήλωση με θέμα «τα ξεχασμένα διδάγματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου»

H Ελληνορωσική λέσχη ΔΙΑΛΟΓΟΣ διοργανώνει στις 22 Ιουνίου και ώρα 19:30 Διεθνή τηλεδιάσκεψη, αφιερωμένη στην ογδοηκοστή επέτειο από την έναρξη του Μεγάλου Πατριωτικού πολέμου με θέμα:

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

Ομιλητές:

Perevezentsev Sergey — Doctor of Historical Sciences, Professor of Department of History of Social and Political Doctrines, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University

« Ο καθοριστικός ρόλος της ΕΣΣΔ στη Νίκη επί του φασισμού στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο»

Μαργαρίτης Γεώργιος – Καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Γιατί η ιστορία του 20αι. γράφεται στον 21αι.»

Γρίβας Κώστας – Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπολιτικής στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

«Η επαναφορά του αντιρωσισμού στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον»

ZvyagintsevAlexandr – Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ένωσης Εισαγγελέων, Γραμματέας Ρωσικής Ένωσης Συγγραφέων

« Το καθήκον να θυμάσαι. Τα Διδάγματα της Νυρεμβέργης»

Συγγελάκης Αριστομένης – Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα

«Ο Αντιφασιστικός Αγώνας και οι Γερμανικές Αποζημιώσεις: μία διπλή μάχη που δεν έχει λήξει!»

ZakhariZakhariev – Καθηγητής, Πρόεδρος Ιδρύματος «Slavyane»

«Πού οδηγεί η ηρωοποίηση των συνεργατών των ναζί στην Ανατολική Ευρώπη»

Μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση.

Το link της εκδήλωσης στο ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/87175539935?pwd=M0hidWUybXVMZVA1RnJrRWUwZWRYQT09

Γλώσσες: Ελληνική, Ρωσική.