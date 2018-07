Έξι γυναίκες κατηγορούν τον διευθύνοντα σύμβουλο του CBS για σεξουαλική παρενόχληση

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS Λέσλι Μούνβες κατηγορείται για τη σεξουαλική παρενόχληση έξι γυναικών, οι μαρτυρίες των οποίων δημοσιεύθηκαν χθες Παρασκευή στο περιοδικό The New Yorker.



Από τα έξι φερόμενα θύματα του Μούνβες τα τέσσερα διηγούνται πώς ο πρώην ηθοποιός τις άγγιξε ή τις φίλησε με τη βία. Τρεις εξ αυτών μίλησαν με καλυμμένα τα πρόσωπα.



Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στο διάστημα πολλών δεκαετιών, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν ο Μούνβες δεν εργαζόταν στο CBS όπου πήγε το 1995, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000.



Πολλά από τα θύματα καταγγέλλουν επίσης ότι δέχθηκαν απειλές από τον επικεφαλής του τηλεοπτικού δικτύου αφού αρνήθηκαν τις προτάσεις του, ενώ η άρνησή τους είχε επιπτώσεις και στην καριέρα τους.



Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το CBS ο 68χρονος Μούνβες, μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της αμερικανικής τηλεόρασης, παραδέχθηκε ότι «επί πολλές δεκαετίες» έκανε προτάσεις σε γυναίκες, κάτι που «μετανιώνει βαθιά», όμως εκτίμησε ότι δεν έφτασε ποτέ στο όριο της σεξουαλικής παρενόχλησης.



«Πάντα κατανοούσα και σεβόμουν ότι το “ όχι” σημαίνει “ όχι”. Πάντα τηρώ αυτή την αρχή», τόνισε. «Δεν εκμεταλλεύθηκα ποτέ τη θέση μου για να βλάψω ή να εμποδίσω την καριέρα κάποιου», πρόσθεσε.

Εκτός από τη συγκεκριμένη περίπτωση του Μούνβες, το New Yorker καταγγέλλει ότι στο CBS επικρατεί γενικότερα μια κουλτούρα που ευνοεί τη σεξουαλική παρενόχληση.



Αναφέρεται μάλιστα και σε άλλες υποθέσεις, όπως αυτή του διάσημου παρουσιαστή Τσάρλι Ρόουζ, ο οποίος απολύθηκε τον Νοέμβριο αφού οκτώ γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση.

Σε ανακοίνωσή του το CBS αναφέρει ότι η εικόνα που παρουσιάζεται στο περιοδικό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα μιας εταιρείας η οποία «αντιμετωπίζει τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενούς της με αξιοπρέπεια και σεβασμό».



Συντάκτης του άρθρου είναι και πάλι ο Ρόουαν Φάροου, γιος του Γούντι Άλεν και της Μία Φάροου, ο οποίος την άνοιξη τιμήθηκε με Πούλιτζερ για το άρθρο του που αποκάλυψε τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις που υπέστησαν πολλές γυναίκες από τον διάσημο παραγωγό του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν.



Σε μια ασυνήθιστη κίνηση πριν τη δημοσίευση του άρθρου το CBS εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ανακοίνωνε την έναρξη εσωτερικής έρευνας.



«Τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. του CBS ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν έρευνα για κάθε καταγγελία που αφορά την παραβίαση των εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας», τονίζεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο όμιλος.



«Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, που περιλαμβάνει κατηγορίες πολλών δεκαετιών, το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει τα συμπεράσματα και θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες», προστίθεται.



Αφού ανέλαβε τα ηνία του CBS το 2003 ο Λέσλι Μούνβες έβγαλε το τηλεοπτικό δίκτυο από τη δύσκολη θέση που βρισκόταν σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 φέρνοντάς το στην πρώτη θέση της τηλεθέασης. Μεταξύ των επιτυχιών του είναι οι σειρές «The Big Bang Theory», το «CSI» αλλά και το ριάλιτι «Survivor».