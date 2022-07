Βραβεία Emmy: Succession, Ted Lasso, Euphoria έλαβαν τις περισσότερες υποψηφιότητες

Οι σειρές Succession, Ted Lasso, White Lotus, Euphoria, Ozark και Only Murders in the Building είναι μεταξύ των τηλεοπτικών παραγωγών με τις περισσότερες υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, οι οποίες ανακοινώθηκαν από την Αμερικάνικη Ακαδημία Τηλεόρασης.

Το οικογενειακό δράμα, Succession, προηγείται με συνολικά 25 υποψηφιότητες, αλλά η ποδοσφαιρική κωμωδία Ted Lasso και η μίνι σειρά White Lotus με θέμα ένα παραδεισένιο θέρετρο ακολουθούν με μικρή διαφορά, με 20 η καθεμία.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα είναι επίσης υποψήφιος για την αφήγηση στο ντοκιμαντέρ «Our National Parks».

Σε ηλικία 25 ετών, η Zendaya γράφει ιστορία ως η νεότερη δύο φορές υποψήφια για Emmy, ηθοποιός και η νεότερη υποψήφια παραγωγός για το έργο της στη σειρά «Euphoria».

Επιπλέον, με δύο συμμετοχές στην κατηγορία πρωτότυπης μουσικής και στίχων «Elliot's Song» και «I'm Tired» από τη σειρά, η Zendaya είναι τώρα η πρώτη μαύρη γυναίκα που έλαβε υποψηφιότητες τόσο για την υποκριτική όσο και για τη σύνθεση τραγουδιών την ίδια χρονιά.

Η συμπρωταγωνίστριά της Σίντνεϊ Σουίνι είναι υποψήφια Β' Γυναικείου Ρόλου και στις δύο κατηγορίες Κωμωδίας και Δράματος για τις ερμηνείες της στις σειρές Euphoria και White Lotus.

Η Κουίντα Μπράνσον είναι πλέον η πρώτη μαύρη καλλιτέχνης που κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για Emmy στις κατηγορίες Καλύτερη Κωμωδία, Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμωδία και Καλύτερο Σενάριο Κωμωδίας για τη σειρά «Abbott Elementary». Η Μπράνσον, 32 ετών, είναι επίσης η νεότερη ηθοποιός που προτάθηκε για Emmy Πρωταγωνιστικού Ρόλου σε κωμωδία.