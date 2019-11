Ένα μπαλόνι-ήλιος από τη Yayoi Kusama για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Σήμερα, 28 Νοεμβρίου, ένας γιγαντιαίος «ήλιος» της Γιαγιόι Κουσάμα (Yayoi Kusama) θα λάβει μέρος στην ετήσια παρέλαση του Macy's για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Μια παρέλαση στη Νέα Υόρκη που αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια θεατές και περισσότερους από 50 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Η διάσημη σύγχρονη καλλιτέχνης είναι η πρώτη γυναίκα που δέχθηκε πρόσκληση από την Blue Sky Gallery της συγκεκριμένης παρέλασης να φιλοτεχνήσει μπαλόνι στο δικό της ύφος.

Στο μπαλόνι-ήλιος «Love Flies Up to the Sky», η Κουσάμα χρησιμοποιεί τη γλώσσα της σειράς έργων ζωγραφικής της «My Eternal Soul», σειρά την οποία ξεκίνησε το 2009.

«Εφέτος, η πιο δημοφιλής ζώσα γυναίκα καλλιτέχνις, η εμβληματική Γιαγιόι Κουσάμα έρχεται στην αναγνωρισμένη σειρά μπαλονιών Blue Sky Gallery της Παρέλασης που κάνει αυτές τις δημιουργίες να είναι μια τέχνη που ίπταται, μια τέχνη άξια των μουσείων όλου του κόσμου» είπε, στην Hyperallergic, η Σούζαν Τερσέρο, η παραγωγός της Macy's Thanksgiving Day Parade. «Δεν βαστιόμαστε να περιμένουμε εκατομμύρια θεατές να απολαύσουν την υπνωτική, πολύχρωμη και παιχνιδιάρικη ομορφιά του "Love Flies Up to the Sky"» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ