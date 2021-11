Ένα ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο με το γυμνό στήθος της Τζάνετ Τζάκσον και τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

Τα FX και Hulu πρόκειται να κυκλοφορήσουν ένα ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο της εμφάνισης της Τζάνετ Τζάκσον στο ημίχρονο του Super Bowl, στο οποίο εμπλέκεται ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl του 2004 έγινε ένα πολυσυζητημένο θέαμα, όταν ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ εξέθεσε στιγμιαία το στήθος της Τζάκσον σε εκατομμύρια θεατές. Ενώ η καριέρα της Τζάκσον πήρε αρνητική τροπή από το περιστατικό, αυτή του Τίμπερλεϊκ φάνηκε να εξελίσσεται πιο δυναμικά από ποτέ.

In 2004, Justin Timberlake exposed Janet Jackson's breast during their half-time performance at the #SuperBowl half-time. Afterward, @CBS and all of its subsidiaries blacklisted Janet Jackson, while Timberlake performed again in 2014. #JanetJacksonAppreciationDay #SuperBowlSunday pic.twitter.com/qMIf2eE8Ma