Ένα κοινωνικό παντοπωλείο από τον Μπραντ Πέιζλι

Ο Αμερικανός σταρ της κάντρι μουσικής, Μπραντ Πέιζλι και η σύζυγός του, ηθοποιός Κίμπερλι Ουίλιαμς- Πέιζλι αποφάσισαν να προσφέρουν στην κοινότητα του Νάσβιλ, θα ανοίξουν ένα κοινωνικό παντοπωλείο για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.Ο τραγουδιστής δήλωσε σε εφημερίδα του Τενεσί ότι συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο Μπέλμοντ και τη δεύτερη τράπεζα τροφίμων της αμερικανικής πολιτείας, Second Harvest Food Bank of Middle Tennessee, καθώς και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις, για να δημιουργήσουν το «The Store», ένα κατάστημα, στο οποίο όσοι έχουν ανάγκη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μη ευπαθή είδη παντοπωλείου.«Πρόκειται για ένα παντοπωλείο με αξιοπρέπεια για τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί σε δύσκολες στιγμές» δήλωσε ο τραγουδιστής. Είναι ένα μέρος, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι να σταθούν εκ νέου στα πόδια τους, πρόσθεσε.«Χρειάζονται λίγη περισσότερη βοήθεια και θέλουμε να έχουν μία πηγή βοήθειας» ανέφερε η Κίμπερλι Ουίλιαμς – Πέιζλι.Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι αποφάσισαν να δημιουργήσουν το κοινωνικό παντοπωλείο μετά την επίσκεψή τους σε μια παρόμοια οργάνωση, το Unity Shoppe στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, με τα παιδιά τους Χουκ, 11, και Τζάσπερ, 9 ετών.Το κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργήσει στο Νάσβιλ, και θα είναι μια τράπεζα τροφίμων. Ο στόχος είναι το πρώτο έτος να εξυπηρετήσει 3.000 άτομα, τα οποία θα προμηθεύονται δωρεάν τα προϊόντα.Οι επωφελούμενοι θα παραπέμπονται στο The Store από μη κερδοσκοπικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.