Έναρξη του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2023 με μαγικούς ήχους από νέους και νέες μουσικούς

Με μια μεγάλη συναυλία από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Βερμόντ των ΗΠΑ (Vermont Youth Orchestra – VYO) ανοίγει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2023 – Νύχτες Αλληλεγγύης, την Πέμπτη 29 Ιουνίου. Δεκάδες νέοι και νέες μουσικοί που θα βρεθούν με τη σπουδαία ορχήστρα στην Ελλάδα για καλοκαιρινή περιοδεία, θα τιμήσουν το θέατρο της Ρεματιάς, το οποίο τα τελευταία χρόνια και μετά τη σύσταση της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Δήμου Χαλανδρίου, στο πλαίσιο της διεθνούς καλλιτεχνικής ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης, φιλοξενεί συχνά ορχηστρικά σύνολα νέων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Βερμόντ των ΗΠΑ (Vermont Youth Orchestra – VYO) ιδρύθηκε το 1963 και θεωρείται η «ναυαρχίδα» της Ένωσης Μουσικών Συνόλων Νέων του Βερμόντ καθώς αποτελεί πόλο έλξης για ταλαντούχους και αφοσιωμένους νέους μουσικούς από ολόκληρη την πολιτεία, την ευρύτερη περιοχή της οροσειράς Αντιρόντακ και το βόρειο τμήμα του Νιου Χάμσαϊρ. Η ορχήστρα παρουσιάζει κάθε χρόνο τρεις μεγάλες καθιερωμένες συναυλίες στην αίθουσα Flynn Center for the Performing Arts του Burlington, ενώ εμφανίζεται επίσης σε μια σειρά από εκδηλώσεις, σχολικές συναυλίες, περιοδείες και ρεσιτάλ για μικρότερα σχήματα. Την τελευταία δεκαετία, η ορχήστρα έχει πραγματοποιήσει περιοδείες στην Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Τσεχία, την Ισλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Καλλιτεχνικός διευθυντής της είναι ο Mark Alpízar, ο οποίος δραστηριοποιείται ως διευθυντής ορχήστρας, κλαρινετίστας και μουσικοπαιδαγωγός σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, διατελεί καλλιτεχνικός διευθυντής της Ένωσης Μουσικών Συνόλων Νέων του Βερμόντ (Vermont Youth Orchestra Association), ενώ πλούσιο είναι και το ακαδημαϊκό έργο που έχει να επιδείξει.

Πρόγραμμα συναυλίας (διάρκεια 65΄)

Camille Saint-Saens Danse Macabre / Μακάβριος Χορός (8΄)

Maaike Dam Salt to the Sea Overture / Εισαγωγή “Αλάτι στη Θάλασσα” (5΄)

William Grant Still Song of the Rivermen from The American Scene Suite 5 / Τραγούδι των βαρκάρηδων από την Αμερικανική Σουΐτα αρ. 5 (7΄)

Juventino Rosas Sobre las olas / Πάνω από τα κύματα, βάλς (διασκευή

Mark Alpízar) (8΄)

Christoph W. von Gluck Dance of the Blessed Spirits / Χορός των

μακαρίων πνευμάτων από την όπερα “Ορφέας και Ευρυδίκη” (8΄)

Wolfgang A. Mozart Serenade No. 11, Menuetto II / Μενουέττο αρ. 2 από τη Σερενάτα αρ. 11 (2.5΄)

Jan Sibelius Andante Festivo / Αντάντε Φεστίβο (4.5΄)

Giuseppe Verdi Triumphal Scene from Aida / Σκηνή του Θριάμβου από

την όπερα Αΐντα (4΄)

Gustav Holst The Planets, Mars and Jupiter / Άρης και ∆ίας από τη

Σουίτα “Οι Πλανήτες” (15΄)

Myroslav Skoryk Melody in A (3΄) / Μελωδία σε λά μείζονα

Περισσότερες πληροφορίες για την ορχήστρα μπορείτε να αναζητήσετε στο: https://www.vyo.org/vyo/8/

Ελεύθερη είσοδος μόνο με δελτίο εισόδου από το viva.gr

Ώρα έναρξης: 9.00 μ.μ.

Αντί εισιτηρίου στις παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο προαιρετική συνεισφορά σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τις κοινωνικές δομές της πόλης.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Πολύδροσο Χαλανδρίου