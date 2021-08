Επιστολή της Σινέντ Ο΄ Κόνορ στον πρίγκιπα Χάρι: «Η Νταϊάνα θα ήταν περήφανη»

Η τραγουδίστρια Σινέντ Ο΄ Κόνορ έγραψε μία συγκινητική ανοιχτή επιστολή στον πρίγκιπα Χάρι.

Η τραγουδίστρια, η οποία έχασε τη μητέρα της σε τροχαίο δυστύχημα όταν ήταν έφηβη, λέει ότι ταυτίζεται με όσα είπε ο πρίγκιπας Χάρι για τη θλίψη στο ντοκιμαντέρ του Apple TV «The Me You Can't See».

Ο πρίγκιπας Χάρι έχασε τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, σε τροχαίο, όταν ήταν 12 ετών.

«Ως κάποια που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας που σχετίζονται με το τραύμα, ήθελα να σας ενημερώσω για το πόσο με εξέπληξε η σειρά στo Apple TV. Απλώς συνεχίστε να διαπρέπετε» έγραψε η τραγουδίστρια στην εφημερίδα Independent της Ιρλανδίας.

«Είναι ένα σοκ που χρειάζεται χρόνια για να περάσει, όταν κάποιος πεθαίνει τόσο βίαια και ξαφνικά. Είναι ανάκαμψη που κρατάει μια ζωή» συνέχισε. «Πραγματικά ταυτίστηκα μαζί σας όταν μοιραστήκατε την οργή και τον θυμό που αισθανθήκατε τη στιγμή του θανάτου της μητέρας σας. Έτσι ήμουν και εγώ. Είμαι σίγουρη ότι όλοι ήμασταν, καθένας από εμάς που έχασε κάποιον με αυτόν τον ξαφνικό τρόπο. Και πολλοί από εμάς εκτιμούμε αυτό που κάνετε» αναφέρει η Σινέντ Ο' Κόνορ στην επιστολή.

Η τραγουδίστρια κλείνει την επιστολή επισημαίνοντας στον Δούκα του Σάσεξ ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα θα ήταν «περήφανη» για τον «απίστευτο νεαρό άντρα» που έχει γίνει.

Στη σειρά του πρίγκιπα Χάρι και της Όπρα Γουίνφρεϊ παρουσιάζονται ιστορίες ανθρώπων με θέματα ψυχικής υγείας απ' όλα τα κοινωνικά στρώματα, από τον πρίγκιπα Χάρι μέχρι τη Lady Gaga και ένα παιδί πρόσφυγα από τη Συρία.

«Το να πάρεις την απόφαση να λάβεις βοήθεια δεν είναι σημάδι αδυναμίας. Στον σημερινό κόσμο, περισσότερο από ποτέ, είναι ένα σημάδι δύναμης» είπε ο πρίγκιπας Χάρι για το ταξίδι του για τη διαδρομή προς την ψυχική του υγεία.