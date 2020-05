Επιστρέφουν οι Agents of S.H.I.E.L.D. της Marvel

Έτοιμοι για την τελευταία τους αποστολή, οι Agents of S.H.I.E.L.D. επιστρέφουν με τον τελευταίο κύκλο, Τρίτη 2 Ιουνίου στις 21.50, αποκλειστικά στο FOX.



Ένα ταξίδι στο παρελθόν μπορεί να αλλάξει το μέλλον. Έτοιμοι για την τελευταία τους αποστολή, οι Agents of S.H.I.E.L.D. επιστρέφουν με τον 7ο και τελευταίο κύκλο στο «Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.», που κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 21.50, αποκλειστικά στο FOX. Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.



Ο Phil Coulson (Clark Gregg) και πράκτορες της ομάδας S.H.I.E.L.D. ταξιδεύουν στο παρελθόν και παγιδεύονται στη Νέα Υόρκη του 1931. Με το ολοκαίνουριο Zephyr να μπορεί να ταξιδεύει στο χρόνο ανά πάσα στιγμή, η ομάδα θα πρέπει να βιαστεί για να ανακαλύψει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εάν αποτύχουν, η καταστροφή στο παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον του κόσμου, είναι αναπόφευκτη.

Το «Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.» είναι η πρώτη τηλεοπτική σειρά του Marvel Cinematic Universe, με πρωταγωνιστές τους Clark Gregg ως Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen ως Agent Melinda May και Chloe Bennet ως Daisy Johnson. Δημιουργοί της σειράς είναι οι Joss Whedon, Jed Whedon και Maurissa Tancharoen, οι οποίοι έχουν αναλάβει και την παραγωγή στο πλευρό των Jeffrey Bell και Jeph Loeb.



Δείτε το επίσημο τρέιλερ:

Τα νέα επεισόδια της σειράς θα είναι επίσης διαθέσιμα on demand.