Επιστροφή του «Borat» για να τρομοκρατήσει τη «Χώρα των Γιάνκηδων»

Στις 23 Οκτωβρίου, λίγες εβδομάδες πριν τις προεδρικές στις ΗΠΑ, ο Borat του Sacha Baron Cohen επιστρέφει για να τρομοκρατήσει τη «Yankeeland» και τον Μάικ Πενς, τον σημερινό αντιπρόεδρο. Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά την επιτυχία του Cohen, το σίκουελ, με τίτλο « Borat: Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» θα κάνει το ντεμπούτο του στο Amazon Prime Video.

Στο τρέιλερ, ο Borat - ένας δημοσιογράφος από το Καζακστάν, χαρακτήρας τον οποίο ο Cohen μας γνώρισε στα show του, F2F και Da Ali G Show - σκάει μύτη μεταμφιεσμένος (γιατί πλέον είναι αναγνωρίσιμος) σε μια μικρή αμερικανική πόλη, συνοδευόμενος από την κόρη του εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πατέρας και κόρη προκαλούν χάος σε κλινικές οι οποίες δεν δέχονται για έκτρωση και σε χοροεσπερίδες ντεμπιτάντ. «Τι είναι πιο επικίνδυνο; Ο ιός ή οι Δημοκρατικοί» ρωτά ο Borat ένα ντούο ψηφοφόρων του Τραμπ. «Οι Δημοκρατικοί» απαντούν. Σε μια άλλη σκηνή, ο Borat, ντυμένος Ντόναλντ Τραμπ αποπειράται να δώσει την κόρη του σε έναν σαστισμένο Μάικ Πενς κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του.

Δείτε το τρέιλερ: