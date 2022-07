Έργα τέχνης για το κλασικό anime «Akira» σε έκθεση στο Βερολίνο

Η κατά γενική παραδοχή πιο επιδραστική ταινία anime όλων των εποχών, η ταινία «Akira» του 1988 έφερε στην οθόνη τον κόσμο που απεικονιζόταν στη φερώνυμη ιαπωνική σειρά κυβερνοπάνκ μάνγκα. Και έκτοτε στάθηκε πηγή έμπνευσης για πολλές ταινίες επιστημονικής φαντασίας και τηλεοπτικά show (μεταξύ των οποίων και το «Stranger Things»).

Ειδικά, το σκηνικό της φουτουριστικής μεγάπολης Neo Tokyo στάθηκε σημείο αναφοράς για πολλούς δημιουργούς και τώρα μια νέα έκθεση φέρνει στο φως τις περίτεχνες ζωγραφιές της σύλληψης της ιδέας αυτής της μητρόπολης: Η έκθεση «Akira - The Architecture of Neo Tokyo» στο Tchoban Foundation του Βερολίνου παρουσιάζει 59 πρωτότυπα έργα τέχνης που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί ο μυθοπλαστικός κόσμος του Shōtarō Kaneda, του τηλεκινητικού Tetsuo Shim και της συμμορίας τους.

Εκτίθενται έργα του Toshiharu Mizutani, ο οποίος ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής παραγωγής καθώς και των Katsufumi Hariu, Norihiro Hiraki, Shinji Kimura, Satoshi Kuroda, Hiromasa Ogura, Hiroshi Ohno, Hajime Soga, Tsutomu Uchida και Takashi Watabe. Την έκθεση επιμελήθηκε ο Stefan Riekeles από τη Riekeles Gallery σε συνεργασία με τη Nadejda Bartels του Tchoban Foundation και τη Hiroko Kimura-Myokam του Eizo Workshop G.K...

Η έκθεση «Akira - The Architecture of Neo Tokyo» στο Tchoban Foundation Museum for Architectural Drawing του Βερολίνου ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου και ο Stefan Riekeles ελπίζει στη συνέχεια να τη φέρει στο Λονδίνο.