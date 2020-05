Έργα τέχνης του Ντάνιελ Τζόνστον στη νέα συλλογή του Supreme

Έργα τέχνης του θρυλικού μουσικού της indie rock και εικονογράφου, Ντάνιελ Τζόνστον παρουσιάζει στην πιο πρόσφατη capsule συλλογή του το brand Supreme.

Όπως ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στο Instagram, η συλλογή αποτελείται από t-shirts, τζάκετ, φούτερ και σκούφους που φέρουν τις σήμα-κατατεθέν ακραίες και ανατρεπτικές εικόνες του Ντάνιελ Τζόνστον.

Γνωστός για την παιδιάστικη εξερεύνηση της αγάπης και της ζωής σε κομμάτια όπως το «True Love Will Find You In The End» και το «Casper The Friendly Ghost» είχε θαυμαστές των στίχων και του ήχου του, τους Sonic Youth, Yo La Tengo και τον Κερτ Κομπέιν.

Ο αρχηγός των Nirvana τον χαρακτήρισε «τον καλύτερο τραγουδοποιό στη γη» και φωτογραφήθηκε φορώντας ένα t-shirt με το εξώφυλλο από το άλμπουμ του 1983, «Hi, How Are You».

Ο Ντάνιελ Τζόνστον πέθανε πέρσι σε ηλικία 58 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Τα έργα του έχουν φιλοξενηθεί σε γκαλερί σε όλο τον κόσμο. To 2005 η μάχη του με προβλήματα ψυχικής υγείας ήταν το θέμα του ντοκιμαντέρ «The Devil and Daniel Johnston».

Το 2012 ο καλλιτέχνης είχε συνεργαστεί με το brand Supreme για μία σειρά t-shirts με σχέδιά του με ήρωες κόμικ σε παράλογες καταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ