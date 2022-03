Έργα του Banksy που είχε στη συλλογή του ο Ρόμπι Γουίλιαμς πωλήθηκαν σε δημοπρασία

Δύο έργα του Βρετανού αινιγματικού καλλιτέχνη Banksy που ανήκαν στον τραγουδιστή Ρόμπι Γουίλιαμς πωλήθηκαν σε δημοπρασία στο Λονδίνο εκατομμύρια αγγλικές λίρες, ποσό που θα διατεθεί σε υγειονομικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου.



Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αγόρασε τα έργα απευθείας από τον Banksy λίγο μετά τη δημιουργία τους, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με τους Financial Times, αρκετά χρόνια πριν από την εκτόξευση της αξίας των δημιουργιών του καλλιτέχνη.



Ο τραγουδιστής διέθεσε στη δημοπρασία εκδοχές τριών έργων «Kissing Coppers», «Girl with Balloon» και «Vandalized Oils (Choppers)».



Το Vandalized Oil (Choppers), που δείχνει δύο στρατιωτικά ελικόπτερα σε χαμηλή πτήση σε ειδυλλιακό ήρεμο τοπίο πωλήθηκε στην τιμή των 4,4 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.





Το έργο - όπως περιγράφηκε από τον οίκο Sotheby's που διοργάνωσε τη δημοπρασία στο Λονδίνο - αντικατοπτρίζει το «αντιπολεμικό μήνυμα» του καλλιτέχνη γκράφιτι.



Το έργο θυμίζει την ταινία του 1979 για τον πόλεμο του Βιετνάμ «Apocalypse Now», η οποία απεικονίζει επιθετικά ελικόπτερα των ΗΠΑ να πλήττουν εχθρικές θέσεις με μουσική υπόκρουση την «Επέλαση των Βαλκυριών» του Βάγκνερ.



Στο σημείωμά του στον κατάλογο, ο οίκος Sotheby's αναφέρει επίσης ότι το έργο αντικατοπτρίζει την αντίθεση του Banksy στον δεύτερο πόλεμο στο Ιράκ, όταν μοίραζε πλακάτ σε διαδηλώσεις στο Λονδίνο το 2003.

Ένα άλλο έργο του Banksy, το πασίγνωστο «Girl with Balloon», το οποίο έχει αναπαραχθεί σε διάφορες μορφές, πωλήθηκε 2,8 εκατομμύρια αγγλικές λίρες.



Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην ποπ μουσική τη δεκαετία του 1990 ως μέλος των Take That, έγινε επιτυχημένος σόλο τραγουδιστής.



«Αυτά τα έργα ενώνουν τις πολιτιστικές κληρονομιές δύο από τους μεγαλύτερους αστέρες της Βρετανίας: του Ρόμπι Γουίλιαμς και του Banksy» δήλωσε ο Ούγκο Κομπ από τον οίκο Sotheby's.



«Όπως ο δημιουργός τους και ο κάτοχός τους, είναι καυστικοί, εμβληματικοί, αιρετικοί και μοναδικοί» συμπλήρωσε.