Μια εντυπωσιακή ψηφιακή εγκατάσταση στους Κήπους Kairakuen στην Ιαπωνία

Από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Μαρτίου ένας ηλικίας 180 ετών κήπος στην πόλη Μίτο της Ιαπωνίας μεταμορφώνεται σε εμπειρία φωτός την οποία δημιούργησε η καλλιτεχνική κολεκτίβα teamLab. Η εγκατάσταση «Digitized Kairakuen Garden 2022» εξερευνά το πώς η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει τη φύση σε τέχνη χωρίς να τη βλάπτει. Επιπλέον, εστιάζει στο θέμα του χρόνου και της διάρκειας του χρόνου, καθώς ο κήπος Kairakuen δημιουργήθηκε το 1842 και φιλοξενεί ένα ηλικίας οκτώ αιώνων γιγαντιαίο δέντρο.

«Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από αυτή της δικής τους ζωής» λένε από την teamLab. «Με άλλα λόγια, υπάρχει ένας περιορισμός στην αντίληψη που έχουμε για τη μακρά συνέχεια του χρόνου. Οι μορφές και τα σχήματα της φύσης δημιουργήθηκαν στο διάβα πολλών χρόνων και πλάστηκαν από τις διαδράσεις ανθρώπων και φύσης. Μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη μακρά διάρκεια του χρόνου σε αυτά τα ίδια τα σχήματα της φύσης. Χρησιμοποιώντας τα σχήματα, θεωρούμε ότι μπορούμε να εξερευνήσουμε τον περιορισμό στην αντίληψη που έχουμε για τη μακρά συνέχεια του χρόνου».

Η εμπειρία φωτός αποτελείται από οκτώ έργα τέχνης, καθένα από τα οποία μετατρέπει σε τέχνη τα φυσικά χαρακτηριστικά του πάρκου. Στο «Autonomous Resonating Life and Resonating Giant Cedar Forest», φωτισμένες ωοειδείς κατασκευές και δέντρα αλλάζουν χρώμα λες και ανασαίνουν.

Δείτε το βίντεο:

Η εγκατάσταση συμπίπτει με το Φεστιβάλ Δαμάσκηνου της Μίτο. Κατά συνέπεια, για να εορτάσει το φεστιβάλ και τις 3.000 δαμασκηνιές του κήπου Kairakuen, στο έργο «Life is Continuous Light - Plum Trees» η teamLab φρόντισε ώστε 1.500 δαμασκηνιές να έχουν η κάθε μία αυτόνομο φως, το οποίο λάμπει δυνατά και μετά σβήνει. Καθώς οι επισκέπτες πλησιάζουν, το φως στα δέντρα αλλάζει χρώμα και ακούγεται ήχος ανάλογος με την απόχρωση ( https://www.youtube.com/watch?v=NowfC9n_QoQ ).

Στην περιπλάνησή τους, οι επισκέπτες θα συναντήσουν το έργο «Blossoming Life Tree - Giant Taro Cedar» το οποίο αποτίει φόρο τιμής στον ηλικίας 800 ετών κέδρο με προβολή εικόνων εποχικών λουλουδιών πάνω στον ογκώδη κορμό του ( https://www.youtube.com/watch?v=38KO-DTxVck ). Θα συναντήσουν επίσης το «Abstract and Concrete - Between Yin and Yang», ένα γεωμετρικό έργο τέχνης το οποίο παράγει ένα πλέγμα γραμμών όταν κάποιος πατήσει το πόδι του εντός του ( https://www.youtube.com/watch?v=oH2Zvb5bI6k ).

Κάθε έργο τέχνης δημιουργείται από πρόγραμμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε πραγματικό χρόνο· δεν πρόκειται για έτοιμη εκ των προτέρων εικόνα η οποία αναπαράγεται. Συνεχώς αλλάζει· αυτό που βλέπουμε μια συγκεκριμένη στιγμή δεν το ξαναβλέπουμε. Η εμπειρία φωτός στον κήπο Kairakuen της Μίτο προσφέρεται κάθε βράδυ μεταξύ 18:00 και 20:30, τοπική ώρα, έως τα τέλη Μαρτίου.