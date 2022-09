Έρχεται το Hobby Festival 2022

Παρασκευή 7, Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Οκτωβρίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ Ξέρεις εσύ…!

Το Hobby Festival, το μοναδικό event για όλες τις ερασιτεχνικές ασχολίες και για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, επιστρέφει με πολλή δράση και διασκέδαση από 7 έως 9 Οκτωβρίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.

Διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά από το skywalker.gr και φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το τριήμερο του Hobby Festival 2022 είναι μια ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να περάσουν υπέροχα, να ανακαλύψουν και να υιοθετήσουν νέες ερασιτεχνικές ασχολίες για διασκέδαση στον ελεύθερο χρόνο, αλλά και για την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων τους.

Το Hobby Festival 2022 περιλαμβάνει έκθεση με ποικιλία από χόμπι, ιδέες, προτάσεις, αλλά και πολλά events, μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις, καθώς και happenings, και όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες.

Στα περίπτερα των εκθετών (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, σχολές, σύλλογοι που υποστηρίζουν τις ερασιτεχνικές ασχολίες) θα γνωρίσουμε κάθε είδους χόμπι, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα καλό ξεκίνημα και για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους επισκέπτες, όπως:

Μοντελισμός / Συλλογές / Κόμικς

Extreme sports / Αθλητισμός

Κηπουρική / Αγροτικά / Μαγειρική

Εναλλακτικά / Αστική δράση

Χειροτεχνία / Τεχνικές δεξιότητες / DΙΥ

Επιστήμες / Παρατήρηση / Γραφή / Διάβασμα

Μουσική / Χορός / Φωτογραφία / Θέατρο / Ζωγραφική

Επιτραπέζια / Στρατηγική / Παιχνίδια

Συμμετέχουν μη φονικά hobbies, που μπορούν να συνεισφέρουν στην ευζωία και στην προοπτική της ευτυχίας, ενισχύοντας παράλληλα προσωπικές δεξιότητες, στην ανακάλυψη και στην καλλιέργεια κλίσεων και ταλέντων, καθώς και στη συνάντηση ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και ικανότητες.

Απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα ανθρώπων που καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας: επαγγελματίες, φοιτητές, μαθητές, άτομα κάθε ηλικίας που διαθέτουν περίσσευμα φαντασίας, επινοητικότητας και όρεξης για κάτι διαφορετικό.

Φέτος οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, να συμμετάσχουν και να εμπλακούν ενεργά σε μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως:

Τουρνουά wargaming από την Boxes of War.



Εκπαίδευση και επίδειξη paintball από τα μέλη του HPSCJ – Jericho Paintball Club.



Εκπαίδευση, επίδειξη και ενεργή συμμετοχή στην τοξοβολία με την καθοδήγηση των μελών της Ακαδημίας Τοξοβολίας «Τoxosport».



Γνωριμία με το parapente από τον πρωταθλητή Ελλάδας Δημήτρη Κολλιάκο.



Δραπέτευση από escape room του G-Factor Group.



Παρουσίαση ξιφασκίας από την Εθνική Ομάδα Ξιφασκίας Ελλάδας.



Παραδοσιακοί χοροί από τον Πολιτισμικό Σύλλογο «Χοροταξιδευτές».



Επίδειξη και μαθήματα tango από τη σχολή Baile de Barrio.



Μαθήματα salsa, line dance από τη σχολή χορού Salsa Caliente της Ιωάννας Μπαφνάκου.



Παρουσίαση χόκεϊ από τα μέλη του Anavryta Hockey Club.



Επίδειξη αυτοάμυνας με τη χρήση της πολεμικής τέχνης «Krav Maga» από τον Βλάση Μπαχαρνίκο.



Επίδειξη Tae Kwon Do από την Ακαδημία Τζάγκουαρ.



Παρουσίαση πολεμικής τέχνης καράτε από τον Αθλητικό Σύλλογο Αυτοάμυνας Περιστερίου «Koei Kan Karate Do Greece».



Workshops δημιουργικής γραφής, θεάτρου και μουσικής από τον Πολυχώρο Σεμιναρίων Τέχνης «Μικρό Πολυτεχνείο».



Εκπαίδευση και επίδειξη drone από τους «Drone House».



Μαθήματα σκιτσογραφίας από το «Kamoulakos Art Lab».



Παρουσίαση παραγωγής μπίρας από το «Mustaki Nomad Brewing».



Διαδραστικό και κωμικό πρόγραμμα με τον μοναδικό μάγο Dio.



Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας από το VR Planet.

Επιπλέον, στο stage τις τρεις ημέρες του Hobby Festival 2022 θα λάβουν χώρα τα εξής:

Την Παρασκευή 7/10 συναυλία με τους Enorasis, τον Νίκο Σαπουντζάκη και τον Γιάννη Παυλόπουλο μαζί με τους Ying-Yang.



To Σάββατο 8/10 συναυλία με τους Part of Theory, Fantasy Choir, VOX the Acapella Group, ένα ξεχωριστό live με την Πέννυ Σκάρου και παράσταση μπαλέτου από τη σχολή Ilioupoli Dance School – Mioara Popescu.

Την Κυριακή 9/10 θεατρική παράσταση από τους Improvibe, stand-up comedy από τον Γιάννη Παυλόπουλο, κωμικά θεατρικά δρώμενα από την ομάδα της «Συναισθηματικής Διαλεκτικής» του Στέλιου Καλαθά. Η βραδιά θα κλείσει με Pole Dance Show από τη «House of Pole» Fire Show από τη «Frantic Freaks» και συναυλία με τους 868 και τον BlooDyP. μαζί με τους Ying-Yang.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε το http://hobbyfestival.gr/.

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την αιγίδα: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Wargaming & Modeling Sponsor: BOXES OF WAR

Ring Partner: FIGHT CLUB GALATSI

Sponsor of Wheelchair Fencing: RAPID

Food & Drink Partners: MAMMY’S CARAVAN, THE VANNERS, RAINBOW WATERS