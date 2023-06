Oι Esteriore Brothers αποκλειστικά στη «Ζούγκλα»: Τα αδέρφια που ξεσηκώνουν με τη μουσική τους το κοινό της Ευρώπης!

Ιωάννα Καβανόζη

Τέσσερα αδέρφια με καταγωγή από τη Σικελία της Ιταλίας ξεσηκώνουν τον κόσμο με τα τραγούδια τους και την ενέργεια τους.

Ο κόσμος της Ιταλίας αλλά και γενικότερα της Ευρώπης τους έχει αγαπήσει και τους ακολουθεί πιστά.

Δημιουργούν πανικό τόσο με τις εμφανίσεις τους όσο και με τα βίντεο που ανεβάζουν στο Tik Tok αλλά και στο Instagram.

1. Πώς ασχοληθήκατε για πρώτη φορά με τη μουσική;

Έχουμε ήδη μεγαλώσει με τη μουσική. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με τους Ιταλούς γονείς μας, τη Mamma Rosa (τραγουδίστρια) και τον Papa Toni (τραγουδιστή/πιανίστα), οι οποίοι δημιούργησαν ένα συγκρότημα και έπαιζαν σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως πάρτι, γάμους και επαγγελματικές εκδηλώσεις.

Καθένας από τους αδελφούς μας είχε από την αρχή το πάθος για τη μουσική και έτσι ήταν φανερό ότι όλα τα αδέρφια αργότερα θα ασχολιόντουσαν με τη μουσική.Είτε μεμονωμένα είτε όλοι μαζί με τους γονείς μας. Για εμάς η μουσική δεν είναι μόνο επάγγελμα, είναι η ζωή μας - το μεγαλύτερο πάθος μας.

2. Ποιες είναι οι μουσικές σας επιρροές;

Φυσικά οι γονείς μας είναι τα μεγαλύτερα πρότυπά μας, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Lucio Battisti, ο Adriano Celentano, ο Ellis Presley και ο Michal Jackson. Αυτή είναι η μουσική με την οποία μεγαλώσαμε και που πάντα μας κάνει να πιστεύουμε στον εαυτό μας ως μουσικοί.

3. Πώς ξεκινήσατε τη μουσική;

Το 2019 είχαμε την πρώτη μας εμφάνιση στην ιταλική τηλεόραση στο πρόγραμμα "Tu Si Que Vales" στο Canale 5, όπου μαγέψαμε το κοινό των 8 εκατομμυρίων τηλεθεατών συμπεριλαμβανομένης της κριτικής επιτροπής.

Το 2020 είχαμε τα πρώτα concept για συναυλίες στην Ιταλία, αλλά δυστυχώς η πανδημία COVID-19 συνέτριψε και τα σχέδιά μας. Ωστόσο, αυτό δεν μας πτόησε και μέσω μιας συνεργασίας με τη Migrolino AG, κυκλοφορήσαμε το πρώτο μας άλμπουμ "To Get Her" στις 04 Δεκεμβρίου 2020.

Την ίδια χρονιά ακολούθησε το καλοκαίρι η κυκλοφορία του single μας «Ritornerai».

Το 2023 ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία με τη διασκευή του "Sarà perché ti amo" και την κυκλοφορία τον Μάιο του τελευταίου μας τραγουδιού "Crazy 4 You".

4. Μπορείτε να μου πείτε λίγα λόγια για κάθε μέλος της μπάντας και τον ρόλο του μέσα στην ομάδα;

Ο Πιέρο είναι ο μεγαλύτερος από όλα τα αδέρφια και έχει ήδη μια σόλο καριέρα για δύο δεκαετίες. Είναι το ροκ ξεκίνημα του γκρουπ και έχει την μεγαλύτερη εμπειρία στη διεθνή μουσική βιομηχανία.

Ο Mimmo είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αδερφός και όταν μπαίνει στο δωμάτιο έρχονται θετικά vibes.

Ο Gabriele είναι ο τρίτος αδερφός και ο εγκέφαλος πίσω από τη μουσική. Είναι ο συνθέτης και η ηρεμιστική επιρροή του συγκροτήματος.

Ο Amedeo είναι ο μικρότερος αδερφός μας που μέσα από τις γνώσεις του στον χώρο των social media ωθεί πλέον την καριέρα μας και εκεί. Είναι ο ήλιος της ομάδας.

Όλοι μαζί είμαστε τραγουδιστές, αλλά ο καθένας μας παίζει τουλάχιστον 1-2 μουσικά όργανα.

5. Πώς θα περιγράφατε το μουσικό σας στυλ;

Μας αρέσει να ερμηνεύουμε διαφορετικά στυλ μουσικής. Μας αρέσει να είναι universal. Για εμάς είναι σημαντικό να είμαστε αυθεντικοί. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Pop / Pop Rock!

6. Πώς είναι να δουλεύεις με τα αδέρφια σου;

Ως οικογένεια Σικελίας που ζει στην Ελβετία, βασικά έχουμε ήδη βιώσει έναν ισχυρό και στενό οικογενειακό δεσμό στο σπίτι και επίσης έχουμε μεγαλώσει όλοι μαζί . Αυτό το κάνει όχι πάντα πιο εύκολο αλλά πάνω από όλα καλύτερο. Για εμάς, καμία μέρα δεν μοιάζει με την άλλη και έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να πάμε στη δουλειά, γιατί έχουμε κάνει το πάθος μας επάγγελμα και αυτό με τους πιο κοντινούς ανθρώπους στη ζωή μας- τα αδέρφια μας.

7. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να τσακωθείτε;

Είμαστε τέσσερα αδέρφια που αγαπιόμαστε, αλλά και τέσσερα αδέρφια που το καθένα φέρνει τον δικό του χαρακτήρα. Μεταξύ μας έχουμε μέχρι και 20 χρόνια διαφορά ηλικίας και ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Έτσι, έχουμε επίσης καταστάσεις στις οποίες δεν έχουν όλοι πάντα την ίδια άποψη. Δεν τσακωνόμαστε για εμάς η σχέση μεταξύ μας και ο κοινός μας στόχος για τη δουλειά μας είναι πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή μας.

8.Πόσο σας έχουν βοηθήσει τα social media στη δουλειά σας;

Στην εποχή μας, τα social media είναι, δίπλα στις συναυλίες μας, η μεγαλύτερη φωνή για τους μουσικούς. Για εμάς, οι θαυμαστές και οι ακόλουθοί μας είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν εδώ.

Μέσω του περιεχομένου μας, το οποίο έχει γίνει viral με έως και 10 εκατομμύρια θεατές, έχουμε πλέον θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Αυτή είναι η καθημερινή μας προσπάθεια να συνεχίσουμε και να γίνουμε ακόμα μεγαλύτεροι.

Στόχος μας ήταν πάντα να μοιραστούμε την αγάπη για την καλή μουσική και τον ιταλικό τρόπο ζωής με όλο τον κόσμο.

9.Έχετε σκεφτεί μια σόλο καριέρα ή θέλετε να παραμείνετε ως συγκρότημα;

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ο Πιέρο είχε ήδη μια σόλο καριέρα. Ωστόσο, λόγω διαφόρων καταστάσεων ζωής, αποφασίσαμε να εμφανιζόμαστε μόνο μαζί ως τέσσερα αδέρφια από το 2020. Αυτή ήταν μια απόφαση από καρδιάς, για την οποία δεν μετανιώνουμε μέχρι σήμερα και επομένως κανείς μας δεν θα σκεφτόταν καν μια σόλο καριέρα. Είμαστε 4 αδέρφια που πιστεύουμε μαζί σε έναν στόχο.

10. Τι πιστεύετε ότι ξεχωρίζει τη μπάντα σας από άλλες μπάντες;

Δεν πιστεύουμε ότι πρόκειται για τη διαφορά ή για έναν ανταγωνισμό με τους άλλους , αλλά πολύ περισσότερο, τι κάνουμε εμείς που δεν κάνουν οι άλλοι.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε με τους θαυμαστές και τους οπαδούς μας, καθώς και η ιστορία της ζωής μας και η ιστορία τεσσάρων Ιταλών αδερφών έχει πολύ ισχυρό παράγοντα μάρκετινγκ. Είναι πάντα σημαντικό για εμάς, είτε πρόκειται για μια μικρή εκδήλωση είτε για μια μεγάλη τηλεοπτική εκπομπή, να παραμένουμε πρωτότυποι και αυθεντικοί. Είμαστε προσιτοί για τον κόσμο.

11.Έχετε αστείες ή ενδιαφέρουσες ιστορίες από το να είστε στο δρόμο που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας;

Μια αστεία ιστορία ήταν μόλις πρόσφατα όταν ήμασταν στη Βενετία για γυρίσματα. Λόγω της πλημμύρας εκεί, έπρεπε όλοι να φορέσουμε πορτοκαλί πλαστικές σακούλες πάνω από τα παπούτσια μας μέχρι κάτω από τα γόνατά μας. Αλλά ακόμα και αυτό δεν μας εμπόδισε να γυρίσουμε περιεχόμενο και να τραγουδήσουμε για τους ανθρώπους στη Βενετία, απλώς έδειξε ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε κατάσταση όσον αφορά τον κώδικα ενδυμασίας :)

12. Πώς αντιδράει ο κόσμος όταν τραγουδάτε στο δρόμο;

Οι αντιδράσεις του κόσμου στις διάφορες πόλεις είναι πάντα συντριπτικές, στην Κολωνία, στη Ρώμη, στο Μιλάνο ή στη Βενετία καθώς και στην Ολλανδία. Οι άνθρωποι είναι τόσο χαρούμενοι κάθε φορά και σχεδόν όλοι αρχίζουν να καταγράφουν αυτές τις στιγμές με το κινητό τους. Αυτό μας δείχνει ότι ο τρόπος που επιλέξαμε είναι ο σωστός και ότι μπορούμε να χαρίσουμε ένα χαμόγελο στα πρόσωπα τόσων πολλών ανθρώπων απλώς κάνοντας αυτό σε διαφορετικές πόλεις.

13.Έχετε κάποια επερχόμενη παράσταση ή περιοδείες;

Προς το παρόν σχεδιάζουμε ακόμα τα επόμενα ταξίδια μας για το καλοκαίρι. Αλλά μόλις αποφασίσουμε πού θα πάμε στη συνέχεια, θα το δημοσιεύσουμε απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί οι θαυμαστές και οι ακόλουθοι μας είναι πάντα ενημερωμένοι και μπορούν να ακολουθήσουν το ταξίδι μας στις πόλεις και τις ζωές μας - γίνετε μέλος της οικογένειας των Αδελφών Εστεριόρε.