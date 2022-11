Εύη Φωτοπούλου: «Η τέχνη είναι μια βαθιά ανάγκη να γνωριστούν οι άνθρωποι μεταξύ τους»

«Η Τέχνη στην περίοδο της κρίσης είναι ανηφορική και φαντάζει τις περισσότερες φορές εξωπραγματική, ιδιαίτερα όταν όλοι μας καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή πραγματικότητα». Με αυτή την τοποθέτηση η πολυβραβευμένη Εύη Φωτοπούλου, εικαστικός, σεναριογράφος και συγγραφέας, με διεθνείς βραβεύσεις και παρουσία στα δρώμενα της ευρωπαϊκής και αμερικανικής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ατζέντας. Η κ. Φωτοπούλου μιλάει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη δύναμη κάθε μορφής τέχνης, η οποία όπως τονίζει: «Τι άλλο από το φανέρωμα της ομορφιάς αλλά και της αλήθειας μπορεί να είναι η τέχνη. Δύναμη η οποία εμπλουτίζει την ομορφιά και την αλήθεια της ζωής. Και τα δύο μαζί όταν υπάρχουν καλλιεργούν το μέσα μας. Μας υψώνουν, μας μορφώνουν. Αυτή η συγκίνηση, η χαρά της δημιουργίας είναι τα απαραίτητα συστατικά που δίνουν σε μένα προσωπικά, δύναμη να συνεχίσω».

Η Εύη Φωτοπούλου, είναι ιδιαίτερα γνωστή από τις εικαστικές της εκθέσεις, σε μουσεία Biennale & Art Forum σε αρκετά μέρη του κόσμου, με αποκορύφωμα την ένταξη του έργου της από το 2016 στη διεθνή λίστα του Art Price, ανάμεσα στους μεγάλους σύγχρονους ζωγράφους. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια στροφή της καλλιτεχνικής της πορείας, σε αυτή του κινηματογράφου και τώρα στη συγγραφή βιβλίων αλλά και σεναρίων.



«Αυτή η στροφή δεν προέκυψε τώρα. Απλά τώρα έγινε γνωστό. Είναι η ανάγκη μου για δημιουργία και ταυτόχρονα από διάφορα μετερίζια και εάν θέλετε και το ανήσυχο πνεύμα της δημιουργίας, να βρίσκομαι συνεχώς μέσα στην καρδιά της τέχνης, ολοένα και πιο βαθιά πάντα με κάτι διαφορετικό. Καθώς την ίδια τη στιγμή που δημιουργώ στον καμβά, γεννιούνται ιδέες και ήρωες για μια μελωδία αλλά και στο συγγραφικό χαρτί» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το «The Legendary Mountain» και το πρώτο βιβλίο της Τριλογίας της Εύης Φωτοπούλου το «Warriors of Hallan» είναι μια επική ιστορία φαντασίας η οποία διαδραματίζεται στα χρόνια της Χρυσής Πειρατείας, τον 17 αιώνα στα νησιά της Μεσογείου. «Το βιβλίο γράφτηκε εξ αρχής στην αγγλική γλώσσα καθώς ήμουν γνώστης ότι όσοι με παρακίνησαν να το συγγράψω ήταν εκτός της χώρας μου. Πίστεψαν ότι η τριλογία θα ξεχώριζε. Έφτασε στα σωστά χέρια, βγήκε στην αρένα, πάλεψε με άλλα βιβλία στην κατηγορία του. Χιλιάδες adventure books 98.700. Αποτέλεσμα... Βγήκε 1ο στα Κινηματογραφικά Βιβλία στο New Media Film Festival με κριτές από τους κολοσσούς της βιομηχανίας του κινηματογράφου MARVEL -HBO -EMMYS -BBC-FOX-PBS- ROLLINGSTONE-TWENTITH CENTURY, όπως επίσης στους Quarter Finalist in 27.500 ScreenCraft Cinematic Book Competition. Επίσης μπήκε 1ο στο μήνα στο Coverfly και στην διάσημη The Red List έφτασε ανάμεσα σε 98.750 adventure books και συγκεκριμένα 1ο βιβλίο στο μήνα, 1ο στη χρονιά αλλά και στην 7η θέση σε βιβλία όλων των εποχών, ακόμα και ανάμεσα σε αυτά που είχαν ήδη εκδοθεί ή ακόμα είχαν γίνει και ταινία».



Η Εύη Φωτοπούλου η οποία μέχρι σήμερα κρατάει σταθερά μια θέση στην πρώτη 20άδα νιώθει περήφανη ως Ελληνίδα μιας και το όνομα της αναφέρεται σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με το βιβλίο και τον κινηματογράφο.

Αντιλαμβανόμενη τη δύσκολη περίοδο για την τέχνη και τους καλλιτέχνες, συγγραφείς και όσους επιχειρούν μέσω του πολιτισμού, εξ αιτίας των αλλεπάλληλων κρίσεων οικονομικών και άλλων, εξηγεί η ίδια, πως η κρίση: «...γεννάει το ερώτημα για το τι θέση αλήθεια, μπορεί να έχει η τέχνη σε ένα τέτοιο δυσάρεστο, κατά κοινή ομολογία, τοπίο. Θα έλεγα ότι η Τέχνη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μια κοινωνική λειτουργία που έχει προορισμό να βοηθήσει τον άνθρωπο, ώστε να ξεπεράσει τα προβλήματά του και να τον ενισχύσει στον αγώνα του για πρόοδο. Η τέχνη είναι μια βαθιά ανάγκη να γνωριστούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Μέσα από την εικαστική, καλλιτεχνική μου ματιά, τα βιβλία, τα σενάρια, εκφράζω συνειδητά ή ασυνείδητα την κρίση μου. Λέω ελεύθερα τη γνώμη μου για όσα παρατηρώ στη ζωή. Νιώθω πολύ έντονα, πως έχω υποχρέωση και ανάγκη να παίρνω μέρος στη ζωή της κοινωνίας αφού η όποια κρίση, μας συμπαρασύρει στο ζοφερό μονοπάτι της και αν αρνηθούμε ως άνθρωποι την τέχνη, τότε δε θα μπορέσουμε να κρατηθούμε στο φως».

Η Εύη Φωτοπούλου αγκαλιάζεται, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από τον εκδοτικό οίκο Ontime Books UK που εδρεύει στο Λίβερπουλ. Το βιβλίο WARRIORS OF HALLAN κυκλοφόρησε και σε μία εβδομάδα ξεχωρίζει στην Αμερική, Αγγλία, Ιαπωνία και Γερμανία. «Εκδοτικοί οίκοι στην Ελλάδα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να μεταφραστεί το βιβλίο και στα ελληνικά. Ήδη όμως η Ontime Books UK έχει υπογράψει συμβόλαια να μεταφραστεί το βιβλίο στα ινδικά από τη Pharos Group Books αλλά και στα ισπανικά από την Ontime Books Latino».

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 9 Ιανουαρίου 2023, ενώ θα προλογίσει μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος Lena Kyropoulos/ Association European Journalists. Η ίδια έκλεισε επίσης συμφωνία να γράψει τραγούδια για δύο κινηματογραφικές ταινίες. «Την ΑΜΥ του συγγραφέα Μάριου Καρακατσάνη ένα ακόμα Best Seller OF Ontime Books, αλλά και μιας άλλης διεθνούς υπερπαραγωγής The Lost Ship συνεργαζόμενη με τον συνθέτη Κίμων Πολλάτο, με μεγάλες διακρίσεις όπως αυτή στα Global Music Awards και το χάλκινο μετάλλιο που λάβαμε».

Σήμερα η Εύη Φωτοπούλου έχει ξεκινήσει την πορεία της για την ταινία The Island of Sirens σε σενάριο δικό της το οποίο διακρίνεται σε περισσότερα από 25 Διεθνή Φεστιβάλ Σεναρίου, σε Ευρώπη και ΗΠΑ. «Η ταινία βρίσκεται στη διαδικασία pre -development, αλλά και στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος στο imdb.com και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με τον σκηνοθέτη μας, Θοδωρή Παπαδουλάκη, ο οποίος έκανε ταινία μικρού μήκους ένα ποίημα από μία συλλογή μου. Τα βραβεία και οι διεθνείς προβολές ξεπέρασαν τα 45 μεταξύ των οποίων και στα Shorts Corner of Cannes Film Festival, αλλά και βραβεύσεις από αλλά διεθνή Φεστιβάλ που ελάμβαναν χώρα την ίδια περίοδο στις Κάννες. Με αποκορύφωμα να γίνει μια ξεχωριστεί βραδιά παρουσίασης και απονομής για το συνολικό μου έργο (Εικαστικό-Συγγραφικό- Κινηματογραφικό- Μουσικό) στο ιστορικό Carlton».

Ένα συνεχές ταξίδι καλλιτεχνικής δημιουργίας την οδήγησε όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις Κάννες στη Νέα Υόρκη σε ένα από τα πιο σημαντικά Φεστιβάλ Κινηματογράφου: «... στο ιστορικό Θέατρο που παιζόταν για χρόνια ο Νονός...ανέβηκα για να δώσω συνέντευξη και να πάρω ένα ακόμα βραβείο του καλύτερου σεναρίου, ενώ την επομένη στο Dolby Theater of New York, εκεί που γίνονται οι παρουσιάσεις για τα OSCAR βρίσκομαι στις 3 καλύτερες ταινίες, αλλά και στη δεύτερη θέση ως καλύτερης ηθοποιού». Η συνέχεια αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα λέει χαμογελώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Φωτοπούλου εξηγώντας ότι αυτή οφείλεται: «Τόσο για τις The Island of Sirens αλλά και για το σενάριο του Warriors of Hallan βασισμένο στο βιβλίο μου, που ήρθε 1ο σε δύο εκατομμύρια τίτλους στην Αγγλία. Άνθρωποι της βιομηχανίας του χώρου στο Hollywood με ενημέρωσαν ότι ενδιαφέρεται για το έργο μου o George Cameron και εάν επιθυμώ να τους παραδώσω το βιβλίο και τα δικαιώματα. Το ενδιαφέρον συνεχίζεται από πολλές κατευθύνσεις».

Η ίδια επιμένει ότι ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να επηρεάζεται από τα φώτα και τα ταξίδια που προσφέρουν τα βραβεία και η αναγνώριση: «...μόνο μέσω αυτής της αρχής, η Τέχνη μπορεί να ζει, να μεγαλουργεί, να απλώνεται να επηρεάζει και να κάνει πιο ισχυρές τις κοινωνίες και πιο προστατευμένους από τις δυσκολίες τους ανθρώπους».