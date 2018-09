Ευρωπαϊκή πρωτιά για Κύθηρα και Λάρισα σε διαγωνισμό μουσείων

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ανακοίνωσή της, συγχαίρει τις διοικήσεις και τους εργαζομένους των δύο ελληνικών μουσείων που βραβεύτηκαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό «Museums in Short 2018», ο οποίος αφορά σε ταινίες μικρού μήκους που προβάλλονται σε μουσεία. Στον εφετινό διαγωνισμό συμμετείχαν δεκαεννέα (19) χώρες με σαράντα εννιά (49) ταινίες.



Πρόκειται για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, το οποίο βραβεύτηκε στην κατηγορία της προώθησης για το βίντεο με τίτλο «Tracing the footsteps of human society» ("Εντοπίζοντας τα ίχνη της ανθρώπινης κοινωνίας"), της εταιρείας Macine Motion Pictures, σε σκηνοθεσία Γιώτη Βράντζα και μουσική επένδυση του Kai Engel. «Το βίντεο παρουσιάζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά του θεσσαλικού πολιτισμού στη διάρκεια των αιώνων, μέσα από εκθέματα του Διαχρονικού Μουσείου, συνδυασμένα με υπέροχα τοπία της Θεσσαλίας, προβάλλοντας, τελικά, όχι μόνο το Μουσείο, αλλά το παρελθόν μιας ολόκληρης περιοχής» αναφέρει το ΥΠΠΟΑ.



To Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων που συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό με την ταινία μικρού μήκους «Είμαι ο Λέων των Κυθήρων» (I am the Lion of Kythera) τιμήθηκε με το Βραβείο Κοινού. «Η ταινία του Μουσείου Κυθήρων πέτυχε επίσης την κατάταξή της στη βραχεία λίστα των τεσσάρων διακριθέντων ταινιών στην κατηγορία story telling» πληροφορεί το ΥΠΠΟΑ.



Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τους φορείς musil - Museum of Industry and Labour, EMA- European Museum Academy, Fondazione Brescia Musei, Forum of Slavic Cultures και ICOM Italia. Η τελετή της βράβευσης πραγματοποιήθηκε στην πόλη Piran της Σλοβενίας την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018.