Φεστιβάλ "RAISE YOUR VOICE" Ενάντια στο Ανθρώπινο Εμπόριο, στην Τεχνόπολη, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου

Σαράντα εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ως Μοντέρνοι Σκλάβοι, 1 στους 4 είναι παιδιά. 25εκ. άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σε καταναγκαστική εργασία, με τη βιομηχανία της μόδας να είναι δεύτερη. Στη χώρα μας 7.9 άνθρωποι ανά χίλια άτομα πληθυσμού ζουν σε συνθήκες δουλείας (Global Slavery Index, 2018).Σε καλούμε να ενώσεις τη φωνή σου με τον ηθοποιό Αλέξη Γεωργούλη, τον David Kilgur υποψήφιο για Βραβείο Nobel, το σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, το Δημήτρη Στρέπκο, την Ιωάννα Κουρμπέλα, και δεκάδες οργανώσεις στη πρώτη γραμμή της μάχης κατά του ανθρώπινου εμπορίου σε μια γιορτή κοινωνικής ένταξης που λέει ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ τη Κυριακή 18 Νοεμβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών.Δημιουργοί, καλλιτέχνες και επιστήμονες από όλη την Ελλάδα και το κόσμο θα συναντηθούν τη Κυριακή στη Τεχνόπολη για να ενώσουν τις ιστορίες τους μαζί με πρόσφυγες chef, σχεδιαστές, craftsmen, μουσικούς, χορευτές, ζωγράφους, αθλητές, techies, επιχειρηματίες δίνοντας σου την ευκαιρία να συμμετέχεις στην Έκθεση Τέχνης, στο Pop up Market Ηθικού Εμπορίου, στο Performers Corner με Street Dance Shows, Live Μουσική και DJ sets, στο Skate Park, στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5χ5, σε Ethnic και Vegan Food Halls, σε μοναδικές ταινίες στο Film room, στην Έκθεση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στο Συνέδριο Διεθνών Ομιλητών, στα Παιδικά Εργαστήρια στο KIDs Corner, σε Βιωματικά Εργαστήρια Ενηλίκων, στο Up cycle Point δημιουργώντας νέα προϊόντα από φύρα, στην Έκθεση Κουστουμιών γνωστών Σχεδιαστών, στην ανταλλαγή ρούχων στο Swap Bazaar και στην ανταλλαγή βιβλίων στο Book Bazaar.Όλες οι δράσεις έχουν δωρεάν με ελεύθερη συμμετοχή όλη μέρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Το φεστιβάλ κορυφώνεται με τη Τελετή Απονομής Βραβείων Διαγωνισμού Καλλιτεχνών και start-ups Κοινωνικών Επιχειρηματιών στις 18:00 στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολη.Το RAISE YOUR VOICE FESTIVAL τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηνών και του Αντιδημάρχου Μεταναστών και Προσφύγων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Εισηγητή για το HumanTrafficking Υπουργείο Εξωτερικώνκαι τη Στήριξη της Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών.Το φεστιβάλ είναι μια πρωτοβουλία του Fashion Revolution Greece που γιορτάζει 5 χρόνια δράσεων σε όλη την Ελλάδα και άλλα 102 κράτη με 275εκ reach και 720εκ impressions το 2018του #whomademyclothes.Το Εμπόριο Ανθρώπων είναι ένα ειδεχθές έγκλημα που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αντιδρούμε στη σεξουαλική εκμετάλλευση, την εξαναγκαστική εργασία, διακίνηση παιδιών, αφαίρεση οργάνων, εξαναγκαστικούς γάμους παιδιών (ΟΑΣΕ, 2018).“Το όνειρο μου είναι να μπορέσω να χτίσω υφασμάτινες χρωματιστές γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους με δημιουργική σκέψη και φαντασία. Μέσα από τα υφάσματα δεν θέλω μόνο να εκφράσω τη Τέχνη αλλά και να επικοινωνώ γιατί θεωρώ ότι κουβαλάνε ιστορία, κουλτούρα και αξίες” Άννα-Μαρία Τζαφαρινταρμπάντ, Σχεδιάστρια από το Ιράν, συμμετέχουσα στο popupmarket«Δεν περίμενα τόσο μεγάλη ανταπόκριση, μας είπαν πως δίνουμε μεγάλη ελπίδα στους ανθρώπους να νιώσουν έστω και για μία ημέρα ότι είναι κάτι άλλο εκτός από πρόσφυγες, ότι είναι κανονικοί πολίτες, να δείξουν τα αληθινά τους ταλέντα και να νιώσουν παραγωγικοί. Είναι ένα φεστιβάλ που γιορτάζει μέσα από δεκάδες ιστορίες τη κοινωνική ένταξη και ζητάει να βάλλουμε ένα τέλος, εμείς, η αγοραία ζήτηση, στο ανθρώπινο εμπόριο. Είμαι ευγνώμων για την άμεση θετική ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη όλων των οργανώσεων, σχεδόν κανείς δεν αρνήθηκε τη πρόσκληση μου. Όλα αυτά έγιναν με μηδενικά κεφάλαια καθώς δεν λάβαμε στήριξη από κανένα φορέα ούτε κρατικό ούτε ιδιωτικό, πέρα από τη συνδρομή της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών» Δρ Φιόρη Α. Ζαφειροπούλου Συντονίστρια του Φεστιβάλ RYV και του FashionRevolutionGreece.Ο τρόπος που ζούμε έχει οδηγήσει σε μια σειρά από τεράστιες τραγωδίες. Άλλες τις μάθαμε γιατί χάσαμε πολλούς ανθρώπους σε μια μέρα και άλλες κρύβονται σε αδιαφανείς αλυσίδες γιατί χάνονται λίγοι άνθρωποι κάθε μέρα, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Εμείς λέμε ότι είναι πολλοί άνθρωποι για να χάνονται και να βασανίζονται σήμερα.Το φεστιβάλ ‘RaiseYourVoice’ φιλοδοξεί να λειτουργήσει σαν μία πλατφόρμα διάδρασης προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων με στόχο την εξοικείωση, ένταξη και ενημέρωση τους μέσα από τη ψυχαγωγία. Μέσα από τη πληθώρα των εναλλακτικών δράσεων και επιλογών που προσφέρει στοχεύει να έλξει:1) Νέους ανθρώπους και νέους γονείς που είναι ήδη ευαισθητοποιημένοι και θέλουν να μάθουν περισσότερα και να αγοράσουν ηθικά προϊόντα,2) Millenials, mainstreamκοινό, που έλκονται από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και τουςcelebrities που ακολουθούν. Θα πετύχουμε να τους ενημερώσουμε και ευαισθητοποιήσουμε για τα θέματα του ηθικού εμπορίου και της εκμετάλλευσης ανθρώπων. Βάσει δημοσίευσης του HarvardBusinessReview (2018) “οι millennials’ όλο και περισσότερο εστιάζουν στον αντίκτυπο μιας επιχείρησης στο περιβάλλον ή την ευρύτερη κοινωνία και επιμένουν οι επιχειρήσεις να έχουν θετική κοινωνική αποστολή”3) Πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται για να προσφέρουν τις δημιουργίες τους και να συμμετάσχουν σε δράσεις που παρέχονται στη γλώσσα τους, θα ενημερωθούν για τους κινδύνους του ανθρώπινου εμπορίουΣκοπός RYV: 1) Να ευαισθητοποιήσουμε για το αληθινό κόστος του τρόπου ζωής μας στην εκμετάλλευση ανθρώπων και τη Μοντέρνα Δουλεία,2) Να δείξουμε στο κόσμο ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει και να γιορτάσουμε αυτούς που την κάνουμε με σεβασμό στον άνθρωπο και το πλανήτη3) Να φέρουμε τους ανθρώπους μαζί για να θέσουμε ερωτήσεις, να αμφισβητήσουμε το πως γίνονται τα πράγματα σήμερα και να ενώσουμε4) Να εργαστούμε μαζί προς τη δημιουργία μακροχρόνιων λύσεων ώστε οι κοινωνίες μας να γίνουν φορείς αρετής και όλες οι επιχειρηματικές, δημόσιες και ατομικές ενέργειες να είναι ασφαλής, υγιεινές και δίκαιες.5) Να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναγίνουν ποτέ τέτοιες τραγωδίες. Το πρώτο βήμα στην αλλαγή είναι η διαφάνεια. Το δεύτερο βήμα στην πρόληψη και καταπολέμηση του Ανθρώπινου Εμπορίου είναι η εργασιακή και κοινωνική ένταξη των επιβιωσάντων θυμάτων και των πληθυσμών σε ρίσκο να γίνουν θύματα.Γιατί Χρειάζεται να πούμε ‘STOP TRAFFICKING OF HUMAN BEINGS NOW’; 40 εκατομμύρια άνθρωποι είναι θύματα εμπορίου. Μόνο το 1% διασώζεται και από αυτά το 80% ξαναγίνεται θύμα εξαιτίας της οικονομικής του ευαλοτότητας. Η Ευρώπη έχει 1,243,400 ανθρώπους σε δουλεία. Η Ελλάδα είναι Νο2 με 7.9/1000 ποσοστό του πληθυσμού να ζει σε δουλεία (Global Slavery Index, 2018). Κυρίως Γυναίκες και Παιδιά. Οι πρόσφυγες είναι Νο1 ομάδα ρίσκου να γίνουν θύματα εμπορίου. Η Ελλάδα είναι η χώρα πρώτης άφιξης στην Ευρώπη, δέχθηκε 1,028,993 migrants μέχρι το 2016. Από τον Ιανουάριο 2018 έχουμε 18,131 αφίξεις στην Ελλάδα μόνο από τη θάλασσα (UNHCR, 21 August 2018). 727, 000 μετανάστες ζουν στη χώρα μας σήμερα.